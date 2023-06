Não foi fácil, mas o Manchester City, de Pep Guardiola, Haaland, Ederson (bela atuação do goleiro brasileiro) e companhia, confirmou o favoritismo em Istambul, passou pela Inter de Milão por 1 a 0 e ganhou a Champions League, conquista inédita para o clube inglês.

Ao obter a Orelhuda (apelido da taça da Liga dos Campeões, devido ao seu formato), o Man City também obteve outra conquista, a Tríplice Coroa.

A Tríplice Coroa se dá quando um clube ganha três competições no mesmo ano, entre nacionais (campeonato e copa) e/ou internacionais. Não entram na conta disputas em jogo único, como as Supercopas.

O Man City, antes de vencer a Liga dos Campeões, que é o principal interclubes da Europa, faturou o Campeonato Inglês (Premier League) e a Copa da Inglaterra (FA Cup).

O volante Rodri comemora seu gol, que deu o título da Liga dos Campeões da Europa ao Manchester City, contra a Inter de Milão, na decisão em Istambul (Turquia) - Franck Fife - 10.jun.2023/AFP

É bem difícil atingir a Tríplice Coroa.

Quando se trata de ganhar no mesmo ano o campeonato nacional, a copa nacional e a Champions League, antes do Man City só três clubes conseguiram o feito neste século: Barcelona, duas vezes (em 2009 e em 2015), Inter de Milão e Bayern de Munique, uma vez cada um (em 2010 e em 2013, respectivamente).

Todos eles, aliás, foram além, chegando à Coroa Quádrupla, que é o próximo desafio da equipe de Manchester.

A quarta conquista pode vir com o troféu do Mundial de Clubes, que neste ano será em dezembro, na Arábia Saudita –o último no formato com sete participantes (incluindo o campeão da Libertadores), antes da expansão para 32.

Guardiola tentará ser o único treinador dono duas vezes da Coroa Quádrupla.

Ele sentiu esse gosto 14 anos atrás, com o Barcelona campeão nacional que bateu o Athletic Bilbao para ganhar a Copa do Rei, o Manchester United na decisão da Champions e o Estudiantes, da Argentina, na final do Mundial da Fifa.

O treinador espanhol comandou o Bayern campeão mundial em dezembro de 2013, mas naquele ano quem treinou o time no Campeonato Alemão, na Copa da Alemanha e na Champions, cuja final aconteceu no primeiro semestre, foi Jupp Heynckes. Guardiola o substituiu semanas depois.

Pep Guardiola, campeão da Champions, da Premier League e da Copa da Inglaterra com o Manchester City neste ano, tentará a Coroa Quádrupla no Mundial de Clubes, em dezembro - Matthew Childs - 10.jun.2023/Reuters

Vale mencionar que, se para europeus é raro chegar à Tríplice Coroa ou à Coroa Quádrupla, para brasileiros é quase impossível.

Escrevi texto em 2018 sobre a dificuldade de clubes brasileiros conquistarem mais de um título em um ano, e minha pesquisa concluiu que só o Santos de Pelé alcançou a Tríplice Coroa (campeão brasileiro, da Libertadores e da Copa Intercontinental), em 1962 e em 1963. E só ele.