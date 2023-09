Quatro gols em três jogos consecutivos –não amistosos, mas válidos por campeonato.

Essa é uma meta desejável para um centroavante, talvez para um ala-atacante ou para um meia-atacante.

Quando se trata de um volante, contudo, é algo quase impossível de ser atingido, até mesmo por aqueles que se lançam ao ataque e têm o costume de fazer gols, como o brasileiro Casemiro, do Manchester United, ou o espanhol Rodri, do Manchester City.

Pois teve um volante que registrou essa marca nas três primeiras partidas da liga nacional por seu novo time, e não um time qualquer.

O volante Jude Bellingham comemora ao seu estilo, com os braços abertos, o gol que fez e que rendeu ao Real Madrid a vitória sobre o Celta, em Vigo, no Campeonato Espanhol - Miguel Riopa - 25.ago.2023/AFP

Contratado em junho pelo gigante Real Madrid por € 103 milhões (R$ 584 milhões pelo câmbio atual), Jude Bellingham, de 20 anos, anunciado na apresentação ao clube com a música "Hey Jude", dos Beatles, é a sensação da temporada 2023/24 dos principais campeonatos europeus.

O inglês é um dos 13 jogadores da história que custaram mais de € 100 milhões, porém não figura como a transferência mais cara de um volante, todas feitas neste ano.

Custaram mais o argentino Enzo Fernández, 22, campeão mundial com a Argentina (Chelsea, € 121 milhões), Declan Rice, 24, compatriota de Bellingham (Arsenal, € 116,6 milhões), e o equatoriano Moisés Caicedo, 21 (Chelsea, € 116 milhões).

Ex-Borussia Dortmund, clube alemão que defendeu de 2020 a 2023, e cria do Birmingham, Bellingham é um talento que todo treinador gostaria de ter em seu escrete, pois é aquele volante que joga de área a área, cheio de fôlego, marcando, armando e atacando com a mesma competência.

O atleta de 1,86 m e 75 kg foi titular da Inglaterra na Copa do Mundo de 2022, tendo sido eliminado nas quartas de final pela França.

No Qatar, mostrou seu potencial ofensivo ao anotar um gol, de cabeça, contra o Irã, o primeiro do English Team na partida de estreia no Mundial.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...

Pelo Borussia Dortmund, Bellingham já tinha mostrado do que era capaz no ataque, sendo o elemento que aparecia de surpresa na área adversária para finalizar, não raro com precisão.

Em 2022/23, marcou 14 gols, divididos em três competições distintas (oito na Bundesliga, quatro na Champions League e dois na Copa da Alemanha), em um total de 42 partidas. Para um volante, um desempenho excelente.

No Real Madrid, Bellingham teve um ajudazinha do treinador Carlo Ancelotti –que a CBF assegura que vai assumir a seleção brasileira na metade do próximo ano– para obter essa estatística que impressiona no começo da temporada.

Inicialmente, o jovem inglês deveria atuar na armação, no lugar de um dos astros do setor, Modric (croata) e Kroos (alemão), ou junto com eles, no esquema 4-3-3.

Mas, depois de perder o artilheiro francês Benzema para o futebol saudita, e sem um centroavante à altura, o técnico italiano mudou o esquema para um 4-3-1-2, com os brasileiros Rodrygo e Vinicius Junior mais à frente.

Bellingham foi encaixado para ser o "1", um ponta de lança que vem de trás mas está sempre muito perto da área rival, com menos funções defensivas, dadas primordialmente aos atletas que formam o "3": o uruguaio Valverde e os franceses Tchouaméni e Camavinga.

Kroos e Modric, já veteranos, perderam espaço entre os titulares, mas não deixam de receber elogios de Bellingham: "O conhecimento deles sobre o jogo, a maneira como atuam e a experiência deles serão ótimos para mim".

O volante inglês Bellingham veste a camisa 5 no Real Madrid, escolhida em homenagem ao francês Zidane, ídolo do clube espanhol; na foto, celebração de gol com Rüdiger - Miguel Riopa - 25.ago.2023/AFP

A função de camisa 10 deu mais do que certo até agora para o reforço madrilenho, mesmo jogando com a camisa 5, que escolheu porque o francês Zinédine Zidane, campeão mundial em 1998 e um dos grandes da história do futebol, a vestiu quando jogou pelo Real (de 2001 a 2006).

A opção teve relação direta com o ídolo, conforme explicou: "Já disse o quanto admiro Zidane. Não estou tentando ser igual a ele, estou tentando ser Jude, mas é definitivamente uma homenagem. Ele era incrível".

E a 5 lhe caiu e lhe fez muito bem.

Bellingham, que antes usava o número 22, marcou um gol contra o Athletic Bilbao, em chute sem deixar a bola cair depois de escanteio; dois contra o Almería (primeiro após bate-rebate na área e depois de cabeça); e mais um contra o Celta (novamente de cabeça), em jogo que terminou 1 a 0.

O Real ganhou as três partidas, todas como visitante, assumindo a liderança isolada do Campeonato Espanhol, e os holofotes se direcionaram, e se direcionam, diretamente a Bellingham.

Com o cartaz de ser o melhor do mundo em sua posição e com a fama recente de goleador, ele fará sua estreia no Espanhol diante da torcida merengue neste sábado (2), na reabertura do estádio Santiago Bernabéu, que passou por reforma. O oponente é o Getafe.