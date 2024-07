Sem o Brasil, mas com um brasileiro.

Apesar de não contar com a seleção nacional, que não se classificou, o futebol masculino do país terá em seu torneio nas Olimpíadas de Paris um representante.

Dois dias antes da cerimônia de abertura, Paris 2024 dá a largada em seus Jogos nesta quarta-feira (24), às 10h (de Brasília), com Argentina x Marrocos, em Saint-Etiénne, pelo Grupo B, e Uzbequistão x Espanha, pelo Grupo C, na capital francesa.

O brasileiro estará em campo em uma das partidas do meio-dia, a em Nantes, Egito x República Dominicana, pelo Grupo C.

Rogério Micale, técnico da seleção olímpica egípcia, em amistoso contra a Rússia sub-23 em Suez (Egito) - Amr Abdallah Dalsh/7.set.2023/Reuters

Não dentro do campo do estádio La Beaujoire, mas na lateral dele. Dali, à beira do gramado, Rogério Micale, 55, comandará a seleção egípcia nestas Olimpíadas

Micale é o treinador que dirigiu a seleção brasileira na Rio 2016, quando, com a presença de Neymar no time, o Brasil conquistou, diante da Alemanha no Maracanã, seu primeiro ouro olímpico no futebol.

Rogério Micale, treinador do Brasil na Rio 2016, abraça Neymar depois da conquista do ouro no Maracanã - Marcos Brindicci /20.ago.2016/Reuters

Depois desse título, esperava-se que Micale ampliasse seu sucesso no futebol, porém não foi o que aconteceu.

Depois de fracassar no Atlético-MG, onde ficou por somente dois meses em 2017, sumiu da vitrine.

Continuou trabalhando, mas sem que o grande público soubesse dele e sem registrar grandes resultados.

No intervalo de quatro anos, a partir de 2018, passou por Paraná Clube (duas vezes), Figueirense, Al Hilal (Arábia Saudita) e Al Dhafra (Emirados Árabes Unidos).

Em agosto de 2022, o Egito o contratou para ser o técnico de sua seleção olímpica.

De volta ao ambiente que o consagrou oito anos atrás, enfim deu-se bem, ao menos até agora. No começo deste mês, classificou o país para os Jogos Olímpicos ao ser vice-campeão na Copa Africana de Nações sub-23.

Nessa competição, os egípcios venceram três jogos, empataram um e perderam um, a final diante do Marrocos.

Nas Olimpíadas, cujo regulamento permite a cada seleção inscrever três jogadores com idade superior a 23 anos, o principal destaque da equipe de Micale é o volante Mohamed Elneny, 32, que é reserva do Arsenal (Inglaterra).

O treinador pretendia contar com o atacante Mohamed Salah, 32, só que o astro do Liverpool não participará dos Jogos franceses.

"O Salah era o primeiro nome da lista. Mas não houve acordo com o Liverpool e ele não estará presente", afirmou Micale em entrevista à ESPN.

Teria faltado vontade do próprio Salah. O jornal inglês The MIrror publicou que o craque preferiu fazer a pré-temporada com o clube inglês, que está com técnico novo (o holandês Arne Slot), do que jogar nas Olimpíadas.

O futebol masculino em Paris 2024 tem 16 seleções, divididas em quatro grupos. As duas melhores de cada um avançam às quartas de final.

A decisão será no dia 9 de agosto, uma sexta-feira, no estádio Parque dos Príncipes, a casa do Paris Saint-Germain.