Democratas doam mais de US$ 50 milhões online após desistência de Biden

Os democratas doaram mais de US$ 50 milhões (quase R$ 280 milhões) online neste domingo (21), após o anúncio da saída do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da corrida presidencial.

A data se tornou o dia com o maior volume de contribuições ao partido desde a eleição de 2020.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - Tom Brenner - 5.jul.24/The New York Times

A quantia é baseada em uma análise do New York Times feita a partir do contador online de contribuições mantido pela ActBlue, principal plataforma para doar dinheiro à campanha dos democratas.

Com Biden fora e a vice-presidente, Kamala Harris, ganhando impulso para reivindicar a indicação de candidata do partido, os democratas contribuíram em um ritmo impressionante. As doações aumentaram de uma média de menos de US$ 200 mil por hora momentos antes de Biden desistir para quase US$ 11,5 milhões em uma única hora mais tarde no domingo, mostra a análise.

Até as 22h de Washington (23h de Brasília), o domingo foi o terceiro maior dia de doações online da história da ActBlue.

O contador da plataforma considera todas as doações, não apenas aquelas feitas para Biden ou para Kamala. Inclui contribuições feitas para quase todos os candidatos democratas à Câmara e ao Senado e para uma variedade de organizações sem fins lucrativos.

"Este pode ser o maior momento de arrecadação de fundos na história do Partido Democrata", escreveu Kenneth Pennington, estrategista digital democrata, na plataforma social X.

O maior dia único anterior de doações na ActBlue ocorrera no dia seguinte à morte da juíza da Suprema Corte Ruth Bader Ginsburg, em setembro de 2020, quando a ActBlue processou aproximadamente US$ 73,5 milhões. Esse foi um dos dois dias em que a plataforma ultrapassou US$ 50 milhões em doações antes do domingo.

Esta doação de domingo é significativa, já que o partido busca se recuperar de um momento estagnado na corrida contra o ex-presidente Donald Trump. A arrecadação de fundos do partido havia diminuído consideravelmente entre os principais doadores democratas nas semanas após o fraco desempenho de Biden no debate em junho.

A campanha de Biden já ajustou o registro na Comissão Federal Eleitoral, órgão que supervisiona a corrida nos EUA, para colocar Kamala como candidata à Presidência. Isso não significa que ela é o nome do partido em definitivo, o que ainda depende de sua nomeação oficial na convenção de agosto. Caso sua indicação seja confirmada, porém, ela deve herdar os US$ 96 milhões (R$ 535 milhões) que o presidente tinha em caixa no final de junho.

O acesso a esses recursos é uma das vantagens da indicação de Kamala em comparação com outros democratas. Diante da falta de precedentes do cenário atual, não está claro se outros candidatos poderiam herdar os recursos já arrecadados por Biden. A situação é um pouco mais simples no caso da vice, cujo nome já estava inscrito na chapa do presidente em registros oficiais.