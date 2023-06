Lisboa

Pelo sétimo ano consecutivo, a imigração cresceu em Portugal. O número de estrangeiros chegou à cifra recorde de 781.915 pessoas legalmente residentes, um aumento de 11,9% em relação a 2021. Os brasileiros ampliaram a liderança entre as nacionalidades mais presentes, representando agora 30,7% do total de imigrantes.

A quantidade de brasileiros também cresceu pelo sétimo ano seguido, atingindo o valor de 239.744 residentes legais. Isso representa um crescimento de 17,1% em comparação a 2021.

Bondinho passa em frente ao consulado do Brasil em Lisboa, capital de Portugal, onde a comunidade brasileira representa mais de 30% do total de imigrantes - Libia Florentino 09.ago.21/Folhapress

As informações fazem parte do novo Relatório de Imigração, Asilo e Fronteira, divulgado pelo SEF, órgão migratório do país.

Apesar da já numerosa presença nos dados oficiais, o número real de cidadãos dos Brasil vivendo Portugal é bem maior. As estatísticas não contabilizam quem tem dupla cidadania portuguesa ou de outro país da União Europeia e nem aqueles que estão em situação irregular em território português.

Os dados, referentes a 2022, também não incluem os milhares de brasileiros legalizados de forma automática através da nova autorização de residência especial para cidadãos da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), disponível desde março deste ano.

O novo documento garantiu a regularização de milhares de imigrantes lusófonos em Portugal. Das mais de 131 mil solicitações realizadas até o começo de junho, cerca de 108,4 mil (82,8%) foram de brasileiros.

Em um segundo lugar distante na lista de nacionalidades mais presentes em Portugal está o Reino Unido, com 45.218 moradores, o equivalente a 5,8% do total. Em seguida aparecem os cabo-verdianos, com 36.748 residentes legais (4,7%).

O relatório também indica o aumento da presença de indianos em Portugal. A Índia subiu uma posição no ranking e ultrapassou a Itália, ocupando agora o quarto lugar da tabela, com 35.416 cidadãos (4,5%).

Com uma baixa taxa de natalidade e uma população bastante envelhecida, Portugal aposta cada vez mais na imigração para reverter o declínio demográfico e garantir sustentabilidade econômica.

Nos últimos anos, o país adotou uma série de medidas para a atração de estrangeiros, incluindo facilidades para regularização e benefícios fiscais.