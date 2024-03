Lisboa

Na Páscoa em Portugal, além dos chocolates, há uma outra forte tradição: as amêndoas confeitadas.

O significado é essencialmente o mesmo daquele na origem dos ovos de Páscoa, simbolizando a vida e sua renovação.

Amêndoas Confeitadas são tradição na Páscoa em Portugal - Polina Parm/Shutterstock

As amêndoas eram inicialmente recobertas com uma calda de mel. No entanto, após a exploração da cana-de-açúcar no Brasil, então colônia portuguesa, o uso de generosas camadas de açúcar passou a ser o padrão dominante.

Banhadas em chocolate, coloridas ou simplesmente brancas: há diferentes versões da iguaria, incluindo adaptações regionais.

Nesta época do ano, é possível encontrá-las com facilidade por todo o país, tanto em versões gourmetizadas quanto em opções acessíveis nos supermercados.

Em muitas regiões de Portugal, existe ainda o costume de que os padrinhos ofereçam a seus afilhados as amêndoas confeitadas no domingo de Páscoa.

Nesta época, a mesa dos portugueses tem ainda outros quitutes especiais, incluindo o folar, uma espécie de pão aromático que é sucesso em todo o país, com versões doces e salgadas.