São Paulo

"Onde queres Nutella, somos goiabada", diz o cardápio. Goiabada e também requeijão de corte, ovos caipiras, brioche de milho, rapadura, semente de puxuri...

São os ingredientes nacionais, orgânicos e não processados que se destacam no cardápio da Pindó, padaria artesanal que brilha em uma portinha avistada pelas paredes grafitadas no coração do Ipiranga, na zona sul de São Paulo.

Por lá, são as mulheres (sete, no total) que colocam a mão na massa. Lideradas por Bianca Cruz, 32, as meninas da Pindó servem pães fresquinhos, de fermentação natural, e complementados por um cardápio sazonal que, como diz a proprietária, muda de forma a "respeitar o ciclo na da natureza e dos alimentos."

Croque Madalena, versão do croque monsieur feita com brioche de milho e queijo mogiana, da Pindó - Mariana Agunzi/Folhapress

"Acho estranhíssimo as pessoas não se questionarem como pode ter laranja o ano inteiro no mercado, sendo que é uma fruta de inverno", relata Bianca. "Ter um cardápio fixo é que deveria causar estranhamento."

Entre os destaques que aparecem no menu chama a atenção o Croque Madalena (R$ 36), uma releitura do francês croque-monsieur que, na padaria, é feito com brioche de milho, queijo Mogiana e presunto de copa. A finalização fica a cargo de um ovo orgânico bem amarelinho, servido com a gema mole (para cortar e derreter sobre o pão).

O pão de queijo (R$ 9) leva queijo meia cura e queijo Tulha, e pode ser recheado com goiabada ou requeijão de corte. O bolo de milho cremoso (R$ 16) também faz sucesso: molhadinho, lembra uma pamonha e pode ser servido acrescido de uma fatia de queijo meia cura tostado.

Mas é o pão de forma que se destaca entre os preferidos da chef. Feito com fermento líquido, ou "fermento de Cristo", é fofinho e tem gosto de família. "Sempre achei ele com um sabor especial. Quando minha mãe provou, disse que o pão lembrava o que a minha avó fazia quando eu era pequena. Aí entendi que minha avó usava o mesmo fermento."

As opções podem ser acompanhadas pelo café especial do dia –o produtor, variedade e origem do grão são anexados ao cardápio. É coado à mesa, para que o cliente sinta seu aroma, parte essencial do café.

"Já fui muito desqualificada por chefs e passei por situações de assédio. Então levei o trabalho feminino na Pindó não só à operação, mas também para contabilidade, redes sociais e artes", conta Bianca. "Eu acredito na força feminina e acredito que juntas criamos espaços mais democráticos."

*

Pindó Padaria Artesanal. R. Oliveira Alves, 465, Ipiranga, São Paulo. Terça a sábado: 8h às 19h. Domingo: 8h às 14h30.