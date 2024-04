São Paulo

Desde o começo de abril, um casarão antigo, em uma esquina da Barra Funda (zona oeste de São Paulo), é o novo ponto comercial da chef Manuelle Ferraz, à frente do premiado A Baianeira.

Por ali, Manuelle inaugurou o Boteco de Manu, bar de petiscos, cervejas e drinques. Com cadeiras e portões vermelhos, a casa com jeitinho de interior –que já vive cheia– se tornou ponto de encontro para bate-papo regado a bons beliscos. A maioria das mesas, como todo bom boteco, fica na calçada.

Porção de carne de sol com mandioca do Boteco de Manu, da chef Manuelle Ferraz - Mariana Agunzi/Folhapress

O cardápio traz opções que remetem à origem da cozinheira, mineira, como o nozinho de queijo temperado e os deliciosos pastéis de abóbora com quiabo. Oferece também opções mais robustas, para compartilhar, como a carne de sol –que chega à mesa em panela de ferro e acompanhada por mandioca e cebola assadas– e a porção de linguiça acebolada.

Outro destaque são os caldinhos. Tem de mandioca com carne, mandioca com couve, moela e a estrela da casa: o caldo de pescoço de peru, acompanhado de pão de sal, que eventualmente aparece no menu do A Baianeira do Masp.

Para acompanhar, a escolha se dá entre cervejas de 600 ml, long necks e drinques, como gin tônica e caipirinha. Mas a dica é optar pelo já tradicional Goró de Mainha, mistura de cachaça, gengibre, melaço, abacaxi, vinagre de maçã, capim-limão e canela, uma criação engarrafada da chef que acompanha perfeitamente os petiscos.

Porção de pastéis de carne e abóbora com quiabo do Boteco da Manu; ao fundo, croquetes de carne-seca - Mariana Agunzi/Folhapress

*

Boteco de Manu. Rua Lavradio, 235. Barra Funda, São Paulo, SP. Ter. a sex.: 17h às 23h30. Sáb.: 15h às 23h30.