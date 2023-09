São Paulo

Leia entrevista com o vencedor do Nobel, que esteve no Brasil para uma série de eventos e reuniões, incluindo um encontro com Lula e um seminário organizado pela Oxfam Brasil e pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos.

Segundo Joseph Stiglitz, seria bom para a economia brasileira e para todo o Brasil se o Congresso aprovasse os impostos mais progressivos que o presidente Lula propôs. "Eu iria ainda mais longe, mas o que ele propôs é importante."

O Brasil é um dos países em que os ricos pagam menos impostos em relação à sua renda do que os pobres. Eles têm maneiras legais de evitar impostos. A maioria das pessoas é honesta, pagará sua parcela justa se for chamada a fazer isso. Se não for, não pagará.