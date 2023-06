São Paulo (SP)

Pouco explorados pelos paulistanos como opção cultural, os cemitérios da cidade de São Paulo são muito mais que apenas um espaço de sepultamento, e apresentam-se também como verdadeiros museus a céu aberto agregando história do país, arte, patrimônio histórico, política e literatura. No exterior cemitérios como o Central (Montevidéu), Recoleta (Buenos Aires) e Père-Lachaise (Paris) são super movimentados e atraem turistas, pesquisadores e estudantes.

Túmulo de Moacyr Piza assassino de Nenê Romano em 1923, naquele que foi um dos mais famosos feminicídios do início do século 20 - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Aqui em São Paulo são vários os cemitérios da cidade que possuem algum tipo de escultura ou personalidades sepultada relevante, sendo que o cemitério da Consolação – localizado na região central da cidade – é disparado o mais importante deles e o que agrega o maior número de jazigos com valor cultural. E você deve deixar o preconceito de lado e ir conhecer.

Suspensos temporariamente durante a transição da administração pública para a iniciativa privada, os passeios no Cemitério da Consolação foram retomados neste mês de junho pela Consolare, concessionária que administra o espaço. O roteiro pelo cemitério permanece acontecendo de forma gratuita porém agora bem organizado e com mais datas disponíveis para visita.

Francivaldo Almeida Gomes, o Popó, orienta turma em passeio guiado no Cemitério da Consolação - Divulgação/Consolare

As visitas serão permanentes e só não irão ocorrer em dias de chuva, sendo que continuarão neste momento a contar com a condução de Francivaldo Almeida Gomes, o popular Popó, que é de longa carreira no serviço funerário municipal e conhece a Consolação como poucos. Para participar dos passeios basta reservar seu ingresso antecipadamente na plataforma Sympla.

Ao contrário de antigamente que não tinha uma agenda definida, as visitas passam a acontecer uma vez por semana, em dias alternados, às sextas ou aos sábados, assim quem trabalha e não pode comparecer em dia de semana, conta com pelo menos dois sábados no mês para realizar a visita. Outra novidade é que agora as visitas serão em horário ampliado e com duas horas de duração: às sextas, serão das 14h às 16h, e aos sábados, das 10h às 12h. Este mês ainda é possível participar no dia 30 de junho.

Mausoléu da família Matarazzo é o maior do Brasil e seu tamanho impressiona de perto por parecer um palacete. Em seu interior tem uma capela particular usada pela família em datas específicas. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Posso ir conhecer e fotografar o cemitério sozinho?

Muitas pessoas podem preferir visitar o cemitério sozinho ou no máximo acompanhado de mais uma pessoa, ao invés de seguir um roteiro. Assim há uma maior liberdade para fotografar os túmulos sem atrasar o grupo que o acompanha. Durante o período de administração pública do cemitério isso era permitido, bastando apenas entrar em contato previamente com o serviço funerário para solicitar a autorização.

Este colunista entrou em contato com a assessoria de comunicação da Consolare para verificar se este procedimento foi mantido, revogado ou adaptado para a nova realidade do espaço. De acordo com a concessionária o procedimento permanece praticamente o mesmo, bastando entrar em contato com a assessoria de comunicação pelos e-mails: natasha.ramos@fsb.com.br e paula.meireles@fsb.com.br .

Cemitério da Consolação foi o primeiro da capital paulista, sua inauguração foi em agosto de 1858. - Divulgação/Consolare

Morada final de importantes personalidades brasileiras, no cemitério da Consolação você irá encontrar os jazigos dos escritores Monteiro Lobato, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, da artista plástica Tarsila do Amaral, do ator Armando Bógus, da ex primeira-dama Ruth Cardoso, do ex-governador Adhemar de Barros, Conde Matarazzo e diversos ex-presidentes da república como Washington Luís.

O escultor Victor Brecheret e a escultora Nicolina Vaz de Assis estão entre os principais artistas com obras nos túmulos e mausoléus da Consolação.

SERVIÇO:

Visitas Guiadas no Cemitério da Consolação

Onde: Cemitério da Consolação - Rua da Consolação, 1660 - Consolação, São Paulo.

Quanto: Grátis – Retirar ingresso antecipadamente no Sympla (há limite de 50 ingressos por visita).

Quando: alternadamente, às sextas, das 14h às 16h, ou aos sábados, das 10h às 12h



Datas disponíveis:

Junho:·

30/06 (sexta-feira): das 14h às 16h

Julho:

08/07 (sábado): das 10h às 12h

14/07 (sexta-feira): das 14h às 16h

22/07 (sábado): das 10h às 12h

28/07 (sexta-feira): das 14h às 16h