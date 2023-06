São Paulo (SP)

Um dos eventos mais queridos do calendário católico anual é o dia de Santo Antônio, celebrado todo 13 de junho. É nesta data que inúmeras igrejas e capelas da capital paulista, bem como de outras cidades, abrem suas portas para celebrar este santo tão cultuado pelos fiéis.

Santo Antônio de Pádua - Divulgação

O SANTO

Chamado oficialmente de Santo Antônio Pádua nasceu em Lisboa a 15 de agosto de 1195 (o ano é estimativa), foi batizado como Fernando (de sobrenome desconhecido) e teve desde jovem vocação religiosa, sendo originalmente pertencente a uma ordem seguidora da regra de Santo Agostinho. Posteriormente tornou-se franciscano, quando teve a oportunidade de conhecer todos os rincões portugueses, bem como a França e a Itália, onde faleceu.

O DIA

A data de sua morte em 13 de junho de 1231, na cidade italiana de Pádua, deu origem ao dia em que sua memória é celebrada, ou seja, o dia de Santo Antônio. Uma das figuras religiosas mais populares do Brasil, é principalmente conhecido pela alcunha de "santo casamenteiro" já que segundo uma crença antiga ele "dá uma ajuda" para a união de pessoas através de muita devoção e, claro, algumas simpatias.

Contudo não só de casamento vive a dedicação ao santo que tem obviamente outras atividades no seu repertório, como a generosidade. Essa última mais conhecida por um evento que é realizado anualmente todo dia 13 de junho: o pão de santo Antônio.

O PÃO

Cestas com pães bentos distribuídos no dia de Santo Antônio em São Paulo. - Douglas Nascimento / São Paulo Antiga

Este costume antigo, praticado no Brasil desde o período colonial, é seguido à risca até hoje pelas várias igrejas que contemplam o nome de Santo Antônio em suas paróquias e até mesmo em outras.

Durante o dia 13 de junho você pode ir até a igreja e levar seu pão para benzer ou mesmo pegar o pão que é oferecido no local, uma tradição que remonta ao período da vida de Santo Antônio de Lisboa, quando ele distribuía aos pobres o pão do convento onde ele morava. Reza a lenda que os enfermos que comiam o pão dado pelo santo se curavam de doenças e enfermidades.

Na tradição de Santo Antônio leva-se o pão bento para casa e deverá armazená-lo em um pote com mantimento – geralmente arroz ou açúcar – pedindo ao santo que não falte alimento no lar.

SIMPATIA PARA CASAR LOGO

Há também quem use o pão de Santo Antônio para fazer simpatias casamenteiras, e existem diversas. Você pode encontrá-las com facilidade pesquisando pela internet e até em livros de simpatias.

Uma delas consiste em escrever o seu nome e o da pessoa amada em um pedaço de papel branco. Depois, pegue uma fita de cetim vermelha e amarre o papel e um pão doce pequeno a uma imagem do santo. Coloque tudo sobre um prato e derrame mel. Coloque uma taça de vinho ao lado da imagem e acenda uma vela branca sobre um pires, pedindo ao santo que apresse o casamento. Quando a vela terminar de queimar, jogue os restos no lixo junto com o papel, o pão e a fita. Lave e utilize o pires normalmente. Limpe a imagem e deixe no seu quarto até conseguir o que deseja.

ONDE BUSCAR?

Igreja de Santo Antonio do Pari, na região central de São Paulo, em comemoração ao dia do santo, que se comemora todos os dias 13 de junho. - Apu Gomes / Folhapress

A tradicional igreja de Santo Antônio do Pari é a mais lembrada pelos fiéis nesta data. Anualmente a igreja celebra a "Festa de Santo Antônio" que este ano já se encontra em sua 109ª edição. Trata-se de uma trezena, ou seja, treze dias de celebrações que vão de 31 de maio até 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio. No dia do santo a comemoração é especial, iniciando às 6h da manhã e indo até as 23h, sendo que neste dia em especial prossegue com música ao vivo, gastronomia e atividades de típicas de festas juninas. Posteriormente os finais de semana de junho seguintes continuam com as festividades do mês.

Por fim no bairro do Belenzinho existe uma centenária e pequenina capela de Santo Antônio que anualmente celebra missas de Santo Antônio e distribui o pãozinho bento. Localizada na rua Cachoeira 413, a capelinha quase passa despercebida por quem não a conhece devido a construção de um edifício gigantesco ao seu lado, nesses absurdos de falta de critério de planejamento urbano que a capital paulista tem.

Capela de Santo Antônio na rua Cachoeira, bairro do Belenzinho, zona leste de São Paulo. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

É devoto de Santo Antônio? Passou o dia dos Namorados em branco e quer casar? Então não deixe de visitar a capela ou a igreja de Santo Antônio para pegar seu pãozinho bento e fazer suas orações. Afinal, dizem que a fé move montanhas...

O BOLO

Para fechar este artigo compartilho aqui a receita original do tradicional bolo de Santo Antônio, extraída do livro "O Confeiteiro Nacional" edição de 1893. O livro faz parte do acervo da biblioteca do Instituto São Paulo Antiga.

Receita dos bolos de São João e Santo Antônio no livro "O Confeiteiro Nacional" de 1893 - Acervo do Instituto São Paulo Antiga

A receita é antiga e bastante simples, sem utilizar produtos industrializados modernos tão presentes em receitas atuais, como o leite condensado. São apenas cinco ingredientes para o preparo. A página do livro também mostra outro bolo bastante consumido em junho, o de São João, e também um bolo para casamento. Abaixo a imagem do bolo de Santo Antônio já pronto:

Bolo de Santo Antônio, produzido através de receita publicada no livro "Confeiteiro Nacional" de 1893 - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Veja mais fotos sobre o Dia de Santo Antônio e suas festividades: