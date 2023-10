São Paulo (SP)

Quem observa São Paulo à noite completamente iluminada, seja com as luzes dos postes, com os prédios acesos, semáforos ou faróis e lanternas de veículos pode não se dar conta que o advento da eletricidade na capital paulista tem pouco mais de um século. Foi no ano de 1905 que as primeiras lâmpadas foram acesas, ainda como uma curiosidade, na rua Barão de Itapetininga, no chamado "centro novo".

Antes da eletricidade iluminar as ruas paulistas esse trabalho era feito pelos famosos lampiões à gás. Alguns ainda estão em pleno funcionamento, como este no Pateo do Colégio. - Rubens Cavallari/Folhapress

Os lampiões à gás ainda ditavam a iluminação noturna na cidade que só veria a eletricidade tomar seu espaço em 1907, quando as ruas do chamado Triângulo Histórico (Direita, 15 de Novembro e São Bento) receberiam suas primeiras 50 lâmpadas pela então "S.Paulo Tramway, Light and Power Company" que aqui chamarei simplesmente de Light, como é mais conhecida pela população.

A grande novidade era só uma cortesia (uma publi diriam hoje) e só seria oficializada com um contrato do governo para iluminação pública em 1911, quando os bondes elétricos da mesma Light já faziam uma revolução no transporte público da cidade. Trocar a iluminação à gás pela elétrica não seria tarefa fácil e os dois padrões conviveriam juntos ainda até cerca de 1920.

Funcionário da extinta Light & Power prepara-se para troca de lâmpada em meados da década de 1920. - Divulgação

Para instalar a nova iluminação, agora elétrica, na capital paulista foi preciso também um completo remodelamento nos postes da cidade, já que agora o ponto de luz poderia ficar ainda mais alto. Foi assim que a Light preparou em sua fundição inúmeros modelos de postes e suportes de modo que cada local recebesse uma estrutura específica.

Passados pouco mais de um século boa parte ainda estão em funcionamento na cidade e você aqui irá conhecer cada uma delas. A Light originalmente confeccionou 24 estruturas diferentes para receber lâmpadas elétricas pela capital paulista. Destas ao menos 9 resistem na região central da cidade. Você com certeza já as viu, mas talvez nunca tenha reparado que eram tantos modelos diferentes. Vamos a elas?

TIPO 13

Poste de iluminação do Tipo 13, geralmente encontrados nas praças da região central de São Paulo, como estes na praça Júlio Mesquita. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Modelo com uma única fonte de luz o poste "Tipo 4" é encontrado geralmente nas praças e largos do centro. Eles podem ser vistos em lugares como as praças Dom José Gaspar, Júlio Mesquita e República. Seus adornos são simples.

TIPO 14

Poste de iluminação do Tipo 14, geralmente instalados em ruas do centro histórico uma de cada lado da calçada. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Modelo encontrado em grade quantidade nas ruas do centro. São geralmente instalados em pares, um de cada lado da via, e tem também uma única fonte de luz. Pode ser visto nas ruas Riachuelo, Quintino Bocaiúva, José Bonifácio entre outras. O destaque é para o adorno principal, que é o Brasão da República.

TIPO 15

Postes de iluminação do Tipo 15, com duas fontes de luz, são geralmente encontrados nas laterais de vias de pista de dupla. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

São geralmente instalados em avenidas ou ruas largas onde existe canteiro central. Ficam nas laterais da via, uma de frente para a outra, e geralmente são acompanhadas do poste Tipo 16, este no canteiro central. Os três postes juntos garantem a via iluminada e sem pontos escuros. Podem ser encontradas na rua Maria Paula e nas avenidas Ipiranga, São Luiz e São João e igualmente ostentam o Brasão da República.

TIPO 16

Postes de iluminação do Tipo 16, com três fontes de luz, são encontrados nos canteiros centrais de pistas duplas e de avenidas. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

O modelo de poste mais comum na região central de São Paulo, é dotado de três luminárias e costumam ser instalados em locais que necessitam de maior iluminação ou nos canteiros centras das avenidas. São encontrados em diversas localidades do centro e nas mesmas avenidas onde estão os postes Tipo 15. É o mais alto destes postes de iluminação pública antigos.

TIPO 18

Poste de iluminação "Tipo 18", com 5 fontes de luz, são encontrados diante de prédios públicos como a Secretária de Justiça, no Pátio do Colégio - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Poste dotado de cinco luminárias, este modelo é bem raro de se ver e são encontrados diante de prédios públicos. Podem ser vistos no pátio do colégio diante dos prédios da Secretaria da Fazenda e Secretaria da Justiça. São sempre instalados em pares.

TIPO 21

Poste de iluminação "Tipo 21", com duas fontes de luz, geralmente encontrados em ruas do centro, como a 7 de abril, e viadutos como o Santa Ifigênia - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Com duas luminárias, são parecidos com os do Tipo 15 porém com uma diferença que o poste é mais baixo que os braços das luminárias. São encontrados em algumas ruas do centro histórico e por toda a extensão do viaduto Santa Ifigênia.

TIPO 23

Poste de iluminação "Tipo 23" com uma fonte de luz e instalados em paredes, são atualmente encontrados nas escadarias do viaduto do Chá. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

São os mais difíceis de serem vistos hoje em dia pois são poucos e estão todos concentrados em um único lugar: nas escadarias do viaduto do Chá que dão acesso ao vale do Anhangabaú. Trata-se uma única luminária fixada na parede e com um único braço de ferro fundido.

TIPO 24

Poste de iluminação "Tipo 24" com uma fonte de luz e instalados sobre muretas ou balaústres, como estes na famosa escadaria do Bixiga. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Com um único ponto de luz, os postes Tipo 24 são instalados sempre sobre uma superfície utilizada como base, pois são pequenos. Podem ser vistos decorando escadarias, com destaque para a do Bixiga, que liga a rua dos Ingleses com a 13 de maio.

POSTES ESTÃO MALCONSERVADOS

Ao percorrer cerca de 6 quilômetros pela região central para fotografar os diferentes tipos de postes antigos, foi possível notar que o poder público não cuida destas verdadeiras obras de arte como deveriam.

A maioria dos postes estão deteriorados, faltando pedaços e vandalizados. Apesar de existirem os moldes para a confecção de novas peças de reposição, nota-se uma desnecessária economia pela prefeitura que, ao invés de repor peças danificadas coloca cimento no lugar, o que danifica ainda mais postes e impossibilita os serviços de manutenção preventiva.

Fiação expostas em poste de iluminação antigo, que pode causar choque elétrico em dias de chuva. Também está faltando um pedaço do adorno. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Este serviço ruim pode colocar as pessoas sob risco de morte. Nota-se que a manutenção de todos os postes históricos da cidade não é feito da forma correta, sendo que ao invés da fiação chegar às lâmpadas por dentro da estrutura, é colocada por fora o que deixa fios expostos que não só enfeiam a peça como podem eletrocutar pessoas que toquem nestes postes em dias de chuva. Casos assim já aconteceram.

Questionei a prefeitura o motivo de não serem feitas as manutenções corretas nas peças que estão faltando, que podem ser substituídas por novas feitas em ferro fundido. Questionei também sobre a fiação exposta que pode colocar as pessoas em risco e em nenhum dos casos tive resposta.

Veja a situação de abandono dos postes antigos de São Paulo:

MOLDES AINDA EXISTEM

Todos os postes antigos instalados nas ruas do centro histórico de São Paulo possuem moldes para a confecção de novas unidades ou mesmo de peças de reposição, como tampas, brasões, adornos e braços. O vídeo abaixo mostra como é feito novos brasões da república, em ferro fundido, para os postes de iluminação:

Quem tiver a curiosidade de ver alguns desses moldes de perto basta ir ao Museu da Energia de São Paulo (Alameda Cleveland, 601 – Campos Elíseos). Lá além de algumas das peças dos postes de rua, estão expostos para visitação os moldes dos postes de iluminação do Theatro Municipal de São Paulo. Vale a pena visitar.

