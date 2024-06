São Paulo (SP)

Quando o VHS surgiu oficialmente no Brasil, em 1982, através do primeiro aparelho produzido no país, pela Sharp, era o prenúncio de que uma verdadeira revolução na maneira a qual as pessoas assistiam televisão e consumiam conteúdo estava chegando. De repente era possível gravar programas, filmes, novelas e assistir convenientemente na hora que quisesse. Hoje na era do streaming isso parece banal, mas quem viveu este momento sabe o quanto foi revolucionário.

Mais de quatro décadas após este saudoso momento, o mundo não é mais dominado pelas fitas. Aliás nem mesmo a mídia do momento, o Blu-ray, impera. Quem dita as regras são os apps de streaming com seus lançamentos quase que diários e que muitas vezes abandona filmes antigos e clássicos e que marcaram época. É neste momento que, tal qual o DVD, o VHS mostra sua relevância. E um evento em São Paulo, neste sábado, 8 de junho, prova isso.

Feira B7 Arte Pocket – VHS Edition reúne colecionadores, locadoras e fãs do formato analógico - Divulgação

Chamado de B7 Arte Pocket VHS Edition o evento irá reunir em um espaço na Bela Vista vendedores de filmes em VHS, além de colecionadores, restauradores de fitas e vídeo locadoras que ainda estão por São Paulo, mostrando que a mídia física não só não morreu como está mais viva do que nunca.

A organização da feira de VHS é de William Busa, que é bem conhecido pelos bravos resistentes da mídia física (que inclui DVD e BluRay) pela organização de um evento que já se tornou tradição em São Paulo, o Bazar da Sétima Arte. Em uma conversa comigo Busa disse que só um dos expositores que estará presente levará algumas centenas de filmes em fitas para colocar à venda.

A feira é na mesma disposição do Bazar da Sétima Arte, que caminha para sua 6ª edição, onde cada expositor monta sua mesa com seus produtos para venda. Para o fã de cinema e mídia física o evento não é apenas compra e venda, mas um espaço para troca de informações, bate papos, formar novas amizades e aprender a como conservar da melhor maneira seu acervo de filmes em VHS.

Feira B7 Arte Pocket VHS Edition reúne colecionadores, locadoras e fãs do formato analógico - Aline Enila PH/Divulgação

Bastante conhecido nas redes sociais pelo seu trabalho de garimpo adquirindo fitas VHS com gravações caseiras, muitas vezes sem saber seu conteúdo, José Luiz, morador do litoral paulista, é um especialista em recuperação de fitas com problemas, especialmente as mofadas, que é o maior problema que atinge as fitas antigas. Ele estará presente no evento onde dará um curso sobre com preservar e limpar as mídias, hoje em dia a maior dor de cabeça de um colecionador. Além disso venderá filmes de sua lojinha, hoje uma das mais procuradas na internet. Ele também possui uma página sobre VHS no Facebook que é muito procurada por fãs desta mídia física.

Outra presença importante no evento é a já lendária vídeo locadora Charada, que já se transformou em centro cultural. Atração do bairro de Vila Tolstói, na zona leste de São Paulo, a Charada não só vende filmes como também organiza ótimos eventos em seu espaço. Aberta desde 1995 a vídeo locadora dispõe de um acervo de mais 12.000 DVDs e 3.000 VHS.

Filmes em formato VHS como os da Coleção FOLHA fizeram sucesso na década de 1990 e são encontrados em lojas, locadoras e sebos - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

FILMES CLÁSSICOS NÃO ESTÃO EM CATÁLOGOS DE STREAMING

Uma das maiores queixas de colecionadores de filmes em mídia física, como o VHS, é a ausência nos app de streaming de filmes clássicos que simplesmente não constam nos catálogos de serviços como Netflix, Prime Video ou até mesmo de serviços de produtoras tradicionais como a Paramount. A solução é encontrar estes filmes em mídia física, nestes eventos ou em lojas online de especialistas. O preço nem sempre é em conta, tal qual os aparelhos de videocassete que hoje não se acha por menos de R$1000.

Portanto se você quer começar ou aumentar sua coleção em casa, a feira deste final de semana é a ocasião certa para você.

Serviço:

B7 Arte Pocket – VHS Edition

Data: 8/6/2024

Horário: 10h até 18h

Onde: Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1122 – Sobreloja, Bela Vista