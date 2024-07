São Paulo

O ídolo do futebol Zico, convidado pela delegação brasileira para os Jogos de Paris-2024, apresentou uma denúncia pelo furto de sua bolsa, contendo objetos valiosos, de seu veículo com a janela aberta, no distrito 19.

Segundo o jornal Le Parisien, o valor dos objetos furtados chega a 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões): na bolsa havia "um relógio Rolex, um pingente de diamantes e dinheiro em espécie no valor de 2.000 euros e 2.000 dólares".

A queixa de Zico se soma a outros problemas relatados por atletas na Vila Olímpica, como falta de proteína no refeitório, falta de ônibus de transporte entre os locais de treinamento e a Vila e falta de ar condicionado nos meios de transporte –a temperatura chegou a 35°C nesta quinta-feira.

Nas redes sociais, o assunto foi encarado com memes, nostalgia e um gostinho de vingança. "Tudo que disseram que ia acontecer no Rio-2016". Os termos "Rolex", "diamantes" e "Rio 2016" figuram entre os assuntos mais comentados do Twitter, agora X, com mais de 10 mil menções cada.

Tem até rivalidade entre mascotes.

"Quer dizer que as Olimpíadas em Paris vão disputar qual delegação será mais assaltada?", escreve um perfil, ao que outro usuário responde: "O assalto ao Zico já deixa a nossa em 1⁰?". Internautas apontam que diversas delegações já tiveram problemas com seus pertences, além de outros contratempos, e comparam à edição francesa do evento com aquela realizada no Rio de Janeiro. "O que está acontecendo lá em Paris não aconteceu aqui porque o carioca é educado", diz uma imagem.

Se fosse no Rio de Janeiro isso não teria acontecido

Outros dizem que "Zico errou, foi moleque" e questionam o motivo dele estar com R$ 3 milhões em Paris. "Imaginem se o Platini fosse assaltado no Rio em 2016, o tanto de tese vira-lata que ia rolar", escreveu outro, referindo-se a Michel Platini, ex-jogador e ídolo da seleção francesa de futebol.

"Estão pensando que são quem para roubar o Zico?", questiona internauta. Outros perfis no X compartilham memes sobre recuperar "os diamantes do Zico".