O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) se reuniu nesta quarta-feira (24) com a presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, a quem manifestou preocupação com a escalada de fake news na disputa.

Na audiência, Boulos pediu uma agilidade de resposta da Justiça eleitoral contra disseminação de fake news na eleição. Dizendo-se especialmente preocupado com a ocorrência de deep fake, o representante do PSOL afirma que a ministra se comprometeu com uma atenção permanente e o compromisso do TSE de garantir que o processo seja limpo.

"Ela [Cármen Lúcia] também se mostrou preocupada, disse que está tomando as medidas, o repositório que ela está concluindo agora, inclusive para passar uma orientação para o conjunto dos tribunais regionais eleitorais, e colocou-se à disposição em relação ao TSE como guardião de que a democracia prevaleça".

