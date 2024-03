"A gente quer cuidar do paciente antes que ele fique hipertenso ou diabético". Essa frase, dita por uma agente comunitária de saúde do Centro de Saúde da Família (CSF) Alto do Cristo em Sobral, no Ceará, resume bem o desafio de sistemas universalizantes ou universais de saúde, como o SUS, desde a sua concepção: a necessidade de promover a eficiência do gasto em saúde e humanizar o cuidado. No Sul Global, a discussão sobre eficiência do gasto passa necessariamente pelo investimento na Atenção Primária à Saúde (APS) nas suas ações de promoção e prevenção. Estas ações levam à redução na carga de comorbidades, condições crônicas e neoplasias ao transformar fatores de risco - tabagismo, sedentarismo, histórico familiar, entre outros - em fatores de proteção, como a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. Ainda mais importante do que garantir a eficiência do gasto público, é reiterar sempre o argumento humanista da Declaração de Alma-Ata (1978), que assevera o papel dos governos em garantir uma vida saudável, digna e plena à sua população.

No contexto brasileiro, estamos diante de uma conjuntura difícil para a promoção e a prevenção dentro da APS. Temos simultaneamente o aumento da prevalência de condições crônicas, como a hipertensão e o diabetes, em decorrência do envelhecimento progressivo da população, e o crescimento de fatores de risco e hábitos desaconselháveis. A título de exemplo, dados da pesquisa Vigitel apontam para um aumento de 65% na população que reporta diagnóstico de diabetes entre 2006 e 2021. Essa conjunção de fatores faz com que a APS venha perdendo gradativamente seu caráter de promoção e prevenção, se dedicando muito mais ao acompanhamento e cuidado das condições crônicas do que aos fatores de risco que levam ao seu desenvolvimento.

InovAPS: rastreio, manejo e prevenção de doenças crônicas

Por meio do projeto InovAPS, o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e a Prefeitura de Sobral buscam inovar retornando às premissas do que deve ser a APS. Reconhecendo a importância do cuidado com os usuários com doenças crônicas, a iniciativa pretende inspirar os profissionais da saúde a dedicar uma atenção mais ampla aos fatores e comportamentos de risco da população sobralense. O piloto iniciado no CSF Alto do Cristo se destaca pela implementação de intervenções interdisciplinares conduzidas pelos próprios profissionais que compõem a equipe, fundamentadas em ações de rastreio, manejo e prevenção para um cuidado integral.

O cerne do projeto é o desenvolvimento de tecnologias leves (protocolos, campanhas, ações educativas) pelos próprios profissionais, com o apoio do IEPS, uma vez que os territórios da atenção primária são vivos e não há apenas um caminho para rastrear, manejar e prevenir fatores de risco. Ao mesmo tempo, a lógica de cocriar, testar e documentar soluções orientadas a resultados é comum a todas as unidades de saúde, o que proporcionou resultados impressionantes no CSF Alto do Cristo.

Os agentes comunitários de saúde integram as equipes multiprofissionais nos serviços de atenção básica à saúde, desenvolvendo ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Eles cumprem um papel fundamental nas ações de rastreio dos usuários do SUS com fatores de risco para doenças crônicas. - Folhapress

Nos seis meses anteriores a implantação do InovAPS no CSF, foram registrados apenas 17 atendimentos individuais para fatores de risco. Já no primeiro mês do projeto (em agosto de 2023), foram registrados 307 atendimentos relacionados a esses fatores, proporcionando mais acesso e um olhar ampliado sobre a população do território. Esses resultados demonstram que o trabalho orientado a metas claras e factíveis, com apoio técnico para o registro adequado em prontuários eletrônicos, pode ser replicado e expandido para diversos territórios da atenção primária brasileira. Em janeiro de 2024, foram realizadas oficinas com mais 4 CSFs de Sobral para a expansão do projeto, com a meta de nos próximos anos universalizar o processo de trabalho proposto pelo InovAPS.

Por fim, as palavras de Regilânia Parente, gerente do CSF Alto do Cristo, fazem coro à frase da agente comunitária de saúde sobre cuidar antes do adoecimento: "Essas ações são realizadas para promover reflexões nos profissionais e nos usuários e assim e conduzi-los ao desenvolvimento de sua autonomia. Trabalhamos de forma conjunta, envolvendo profissionais, gestores e usuários nas práticas educativas em saúde, para que se possa proporcionar a implantação e construção de ações preventivas de saúde visando melhorar a qualidade de vida da nossa população".

