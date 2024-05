São Paulo

Em mais uma aposta nas parcerias entre empresas do segmento de café e marcas de luxo, a Bialetti lançou uma prensa francesa em colaboração com a grife de moda Dolce & Gabbana.

Cafeteira tem estampa que remete à decoração das carroças sicilianas - Divulgação

A empresa fundada por Alfonso Bialetti (1888–1970) é mais conhecida por fabricar as cafeteiras italianas, também conhecidas como moka –que, inclusive, também já têm versões elaboradas com a Dolce & Gabbana.

A coleção, já disponível no Brasil, traz a prensa francesa em dois tamanhos: 350 ml e 1 litro. As mokas também foram fabricadas em dois modelos: três e seis xícaras. Todas têm estampas que remetem às ilustrações das carroças sicilianas.

Quem quiser adquirir as cafeteiras com a estampa da grife italiana terá que desembolsar valores significativamente maiores. Uma prensa francesa de 1 litro da linha regular da Bialetti custa R$ 326,90, enquanto que o mesmo tamanho da linha com a Dolce & Gabbana sai por R$ 759,00.

Associar-se a marcas de luxo é uma estratégia de marketing tradicional no meio. No início do ano, a L'Or anunciou uma parceria global com a Ferrari. Outros exemplos anteriores são as colaborações entre Lavazza e Cartier, Illy e Gucci, Nespresso e Baccarat, Starbucks Reserve e Swarovski.

Em artigo publicado no site Coffee Intelligence, a especialista Sarah Charles diz que essas iniciativas são uma maneira de "apelar aos desejos dos consumidores por status, exclusividade e sofisticação".

"Estas parcerias também podem ajudar os torrefadores comerciais de café a se destacarem em um mercado concorrido, sem a necessidade de investir em qualidade ou inovação", escreve Charles.

