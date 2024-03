São Paulo

Um levantamento feito pelo Google Trends, ferramenta do Google que mostra os termos mais populares buscados no site, mostra que a procura por "amor próprio" no Brasil chegou ao menor patamar desde janeiro de 2016.

Na comparação de fevereiro deste ano com fevereiro de 2023, as buscas caíram quase pela metade (-45%).

O auge do interesse dos brasileiros pelo amor próprio ocorreu em junho de 2020, mês em que se comemorou o Dia dos Namorados no primeiro ano da pandemia da Covid.

Para a psiquiatra Jéssica Martani, a queda nas buscas pode indicar que as pessoas estejam mais familiarizadas com tema. "Uma das explicações possíveis é que os brasileiros tenham encontrado maneiras mais práticas de cuidar do seu amor próprio, além das buscas online", observa.

Catarina Pignato

"A reintrodução ao mundo físico após o fim da pandemia, época em que ficamos muito no virtual, fez com que grande parte das pessoas voltasse aos seus afazeres normais. Com isso, tenham começado a incorporar práticas de autocuidado em suas rotinas diárias, como meditação, exercícios físicos, terapia, ou simplesmente dedicando mais tempo para si mesmas", diz a médica.

Como durante a emergência de saúde todos ficaram mais isolados e sozinhos, o aumento pelas buscas nesse período pode representar uma necessidade das pessoas olharem mais para si mesmas, conclui Martani. "Na época da pandemia ocorreu o auge da sensação de solidão e de desamparo, bem como os sintomas de tristeza. As buscas no Google para preencher vazios existenciais foi uma das ferramentas que as pessoas tinham para lidar com os seus problemas e buscar alguma resposta de imediato."

A psiquiatra reforça ainda que o amor próprio é uma conquista pessoal que alcançamos aos poucos. "O amor próprio é uma conquista. Vem junto com o autoconhecimento, quando entendemos nossos defeitos e nossas qualidades. Quando aprendemos com nossos erros, superamos desafios e sabemos nos perdoar", ressalta.

A pesquisa do Google mostrou que, apesar de as buscas terem caído, o Brasil ainda é o país da América do Sul com mais interesse por amor próprio nos últimos 12 meses.

O Brasil também é o sexto colocado nas buscas mundiais pelo tema. Filipinas está em primeiro lugar, Japão em segundo, Índia em terceiro, Jamaica em quarto e Nepal em quinto.

