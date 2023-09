Pedras Grandes (SC)

Uma locomotiva fabricada há 74 anos na então Tchecoslováquia (hoje República Tcheca) é atração em Pedras Grandes (SC), cidade do sul catarinense cuja formação se deu por meio do ciclo do carvão.

Produzida pela Skoda em 1949, a locomotiva a vapor (maria-fumaça) 202 está em exibição ao público desde março na antiga estação ferroviária local, depois de ter sido restaurada no Museu Ferroviário de Tubarão. Hoje o local abriga um museu municipal.

Locomotiva Skoda 202, que foi restaurada e está exposta desde março na estação ferroviária de Pedras Grandes (SC) - Marcelo Toledo/Folhapress

Cidade com 4.245 habitantes, Pedras Grandes teve sua estação ferroviária inaugurada em 1884 e ficava distante 77,4 quilômetros do marco zero da Estrada de Ferro Dona Thereza Christina (hoje Teresa Cristina), em Imbituba.

Segundo dados do museu de Tubarão, foram compradas na década de 1970 11 locomotivas a vapor da argentina Ferrocarriles General Belgrano, que viajaram por três países até chegarem ao destino.

Das 11, 9 foram produzidas pela Skoda em 1949 e as outras duas tiveram como fabricante a alemã Henschel.

A volta de uma maria-fumaça à cidade foi a primeira desde março de 1974, quando o último trem trafegou pela ferrovia, e sua restauração custou R$ 532 mil, valor obtido por meio de uma emenda parlamentar.

ORIGENS

Pedras Grandes é uma cidade que prosperou com a extração do carvão e que tem como característica a imigração italiana.

Os primeiros imigrantes do país chegaram à cidade em 1877, ano de fundação do município, que teve seu desenvolvimento após a descoberta de minas de carvão em Lauro Muller e a construção da Estrada de Ferro Dona Thereza Christina, responsável pelo surgimento da estação que hoje abriga a locomotiva 202.

A ferrovia foi construída em quatro anos, entre 1880 e 1884, com uma linha tronco (principal) de 118 quilômetros, ligando Imbituba a Lauro Muller, além de um ramal de 7 quilômetros.

No ano de estreia, além de Pedras Grandes foram inauguradas ao menos outras cinco estações.

Como ocorreu com outras companhias ferroviárias do passado, a empresa que administrava a ferrovia não prosperou e o governo federal encampou a concessão apenas 18 anos após a inauguração.

A sede deixou Imbituba e passou a ser em Tubarão em 1906. Depois de ter sido arrendada para uma outra companhia, ela retornou ao governo federal e, em 1957, foi incorporada à já extinta Rede Ferroviária Federal S.A.

Em março de 1974, a região foi atingida por uma grande enchente, que destruiu a linha férrea, causando a desativação do ramal até Tubarão e o fechamento da estação em Pedras Grandes.

Desde 1997, a malha ferroviária sul catarinense é operada pela Ferrovia Tereza Cristina, com 164 quilômetros de extensão e cruzando 14 municípios. Pedras Grandes não está entre eles.