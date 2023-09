As regiões Sudeste e Nordeste do país concentram quase a totalidade dos sistemas de trens urbanos do país e, a depender dos projetos de expansão previstos ou em andamento, ampliarão essa concentração nos próximos anos.

Com 41,8% da população (84,8 milhões de habitantes), a região Sudeste possui 62,3% da malha metroferroviária do país, segundo dados da ANPTrilhos (Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos), e abriga 7 dos 13 projetos em andamento. Os outros 6 estão no Nordeste.

Passageiros aguardam embarque na estação Trianon-Masp do Metrô de São Paulo - Rivaldo Gomes-15.abr.2021/Folhapress

Em todo o país, são 21 sistemas urbanos de transporte sobre trilhos –metrô, trem urbano, VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), monotrilho e aeromóvel–, distribuídos em apenas 11 estados e no Distrito Federal, operados por 16 empresas, 8 públicas e 8 privadas.

Um anuário publicado pela associação mostra que o acesso aos sistemas de trens urbanos é limitado, tanto em quilômetros de trilhos quanto em sua localização –existe basicamente em capitais, com exceção da Baixada Santista.

"Essa realidade se torna mais preocupante uma vez que em todas as cidades onde os sistemas estão presentes as redes existentes são insuficientes para atender a demanda de deslocamentos da população", diz trecho do documento de 19 páginas publicado pela ANPTrilhos.

No Sudeste, eles estão em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, totalizando 704,3 quilômetros, e, no Nordeste, na Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, com 341,1 quilômetros no total.

Não há nada na região Norte e as regiões Centro-Oeste e Sul só figuram no mapa por conta de sistemas existentes no Distrito Federal (39,1 quilômetros) e no Rio Grande do Sul (43,9 quilômetros).

Com dados consolidados de 2022 e perspectivas para os próximos anos, o balanço aponta crescimento no total de passageiros transportados no ano passado em relação a 2021, quando a pandemia reduziu a circulação de pessoas.

Foram 2,3 bilhões de passageiros transportados em 2022, ante 1,8 bilhão do ano anterior, mas, apesar da alta de 28%, o total ainda está muito abaixo dos 3,3 bilhões de 2019, período pré-pandemia.

Os 1.129,4 quilômetros de trilhos existentes representam uma alta de 2,05% em relação ao que o país tinha em 2021, com 629 estações distribuídas em 47 linhas.

TRILHOS E ESTAÇÕES

Com as 13 obras listadas pela ANPTrilhos em seu anuário, a previsão é que o país tenha nos próximos anos mais 91 quilômetros de trilhos e 77 estações. Em São Paulo, incluem obras em cinco linhas do metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), além do aeromóvel do aeroporto de Guarulhos, e a ampliação do VLT da Baixada Santista.

Na capital, a partir desta sexta (1º), a CPTM irá expandir o Expresso Aeroporto, trem que liga a capital ao aeroporto de Guarulhos, como publicou o jornalista Fábio Pescarini nesta quinta (31). Agora, também será possível embarcar na estação Palmeiras-Barra Funda.

De acordo com a CPTM, estão em andamento serviços de infraestrutura para implantação de uma nova subestação para a ampliação da linha 11-Coral, prevista para chegar à Barra Funda em 2024.

Dos 91 quilômetros de trilhos previstos para o país, 15,6 quilômetros devem estar em operação até dezembro, mantendo o ritmo de crescimento médio do país na última década.

Desde 2013, foram incluídos 156 quilômetros de linhas de trens e metrô no país, volume insuficiente para atender a demanda.