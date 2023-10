A ferrovia Norte-Sul, mais emblemático projeto ferroviário desenvolvido no país nas últimas décadas, foi finalmente concluída no fim do primeiro semestre após quase 40 anos e fez sua primeira viagem de contêineres em setembro e, também, a primeira até Anápolis (GO).

Vital para o desenvolvimento ferroviário do país por ser considerada uma espinha dorsal do sistema, a Norte-Sul passa por quatro das cinco regiões brasileiras –Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Nordeste– e permite a ligação entre os portos de Itaqui (MA) e Santos, por meio de trilhos operados por três concessionárias.

Composição ferroviária em Anápolis (GO), depois de percorrer 1.511 quilômetros desde Cubatão - Wesley Daniel/Divulgação

Veja, a seguir, quatro pontos sobre a icônica ferrovia brasileira:

Três dias

O primeiro trem da ferrovia com destino a Anápolis (GO), com 58 vagões da Brado puxados por locomotivas da Rumo, chegou na última semana de setembro após viagem de 1.511 km a partir de Cubatão, no litoral paulista. A viagem levou três dias. A carga era de insumos industriais e defensivos agrícolas oriundos de China, Estados Unidos e Europa.

A viagem teste levou 112 contêineres de 40 pés, 32 carregados e 80 vazios, para serem destinados a clientes de exportação no sentido Anápolis-Santos e para formar um depósito na cidade goiana.

A Rumo foi vitoriosa num leilão em 2019 superando a VLI –só houve dois participantes na disputa. A concessão é válida por 30 anos.

Duas concessionárias

A ferrovia Norte-Sul tem sua gestão dividida por trechos, a maior parte nas mãos da Rumo. A VLI, porém, tem 720 quilômetros de concessão entre Porto Nacional (TO) e Açailândia (MA). É o chamado tramo norte da ferrovia, que em 2022 teve alta de 15% na movimentação de cargas no trecho —alcançando 15 milhões de toneladas.

Compra de vagões e locomotivas

A VLI concluiu em setembro pedidos de compra de 168 vagões e três locomotivas para transportar produtos do agronegócio brasileiro até o porto no Maranhão, de onde será exportado. O investimento foi de cerca de R$ 200 milhões. Os vagões começarão a ser entregues neste ano pela Greenbrier Maxion, de Hortolândia (SP). As locomotivas, produzidas pela Wabtec, em Contagem (MG), serão entregues até dezembro do ano que vem.

Ferrovia tem primeiro retorno de biocombustíveis em conjunto

Pela primeira vez foi feito um fluxo ferroviário de biocombustíveis entre Porto Nacional (TO) e São Luís (MA), pela Norte-Sul. A operação da VLI com a distribuidora ALE, em julho, transportou 545 metros cúbicos de etanol anidro (misturado à gasolina antes da comercialização nos postos de combustíveis). Até então, só era feito por ferrovia o sentido inverso da rota. O fluxo na rodovia demandava três caminhões para cada vagão carregado.