Ribeirão Preto

Anunciada em novembro de 2022, a ferrovia estadual de 730 quilômetros que vai conectar importantes polos do agronegócio de Mato Grosso ganhou neste mês seus primeiros quilômetros de trilhos.

A obra da Rumo Logística, maior concessionária ferroviária do país, deve custar pelo menos R$ 15 bilhões e, quando concluída, passará por 16 municípios.

Primeiros quilômetros de trilhos da ferrovia estadual de Mato Grosso são concluídos pela concessionária Rumo - Divulgação/Rumo

Segundo a Rumo, foram concluídos em fevereiro os três primeiros quilômetros de trilhos da linha tronco (principal) e de uma linha auxiliar para a descarga de insumos, em Rondonópolis. É por esse trecho que passarão os materiais que serão utilizados na obra.

Além dos quilômetros iniciais da linha férrea, até aqui um viaduto foi construído e trechos da ferrovia foram terraplanados. A ferrovia toda, se não sofrer alterações de projeto até sua conclusão, terá 22 pontes, 21 viadutos, 2 quilômetros de túneis e 11,5 quilômetros de pontes.

A primeira fase, que ligará Rondonópolis a Campo Verde, terá 211 quilômetros, deve ser concluída em três anos, conforme a estimativa inicial, e consumirá um investimento que poderá chegar a R$ 4,5 bilhões. Serão dois trechos, ambos a partir de Rondonópolis, ligando a Cuiabá e Lucas do Rio Verde.

A Ferrovia Estadual Senador Vicente Emílio Vuolo é fruto de uma parceria da Rumo com o governo de Mato Grosso, que definiu uma legislação própria para que a obra fosse feita pela iniciativa privada. É considerada a primeira ferrovia estadual do país e o investimento total será feito pela concessionária.

Segundo a Rumo, mais de mil trabalhadores estão atuando na construção da ferrovia, que ligará importantes regiões de Mato Grosso ao mercado consumidor de São Paulo e ao porto de Santos, principal complexo portuário do país. Ela deve ficar pronta em 2030.

Embora seja o principal estado exportador de grãos do país, Mato Grosso possui atualmente somente 300 quilômetros de ferrovias. Dois trens de 120 vagões que deixem Rondonópolis rumo a Santos –cerca de 1.400 quilômetros– retiram o equivalente a 700 caminhões das estradas.

A Rumo é a maior operadora de ferrovias do Brasil, com 14 mil quilômetros de trilhos distribuídos em nove estados (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins), 12 terminais de transbordo e seis terminais portuários. Tem 1.400 locomotivas e 35 mil vagões.

O governo mato-grossense estima que, neste ano, as obras serão feitas ao longo de 150 quilômetros.