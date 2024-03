Ribeirão Preto

O feriado prolongado da Semana Santa chegará com mais opções de dias e horários para roteiros ferroviários no país. Trens turísticos que operam em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul receberão reforço nas opções para atender os visitantes entre quinta-feira (28) e domingo (31).

Além de ampliação de horários disponíveis, há roteiro que oferecerá chocolate aos turistas e a apresentação de um ilusionista e outros com descontos nos preços do bilhete inteiro.

Maria-fumaça que opera a rota entre as cidades históricas de São João del-Rei e Tiradentes, em Minas Gerais - VLI/Divulgação

Na região metropolitana de São Paulo, o Trem de Guararema terá cinco horários entre sexta-feira (29) e domingo. Na Sexta-feira Santa, o passeio está programado para as 14h30. No sábado (30) e no domingo, o trem partirá às 10h e às 14h30.

Os ingressos, que normalmente custam R$ 180 (inteira), estão sendo vendidos neste mês pela metade do preço (R$ 90) para todos os passageiros, incluindo ida e volta, com duração aproximada de duas horas.

O trem percorre o trajeto entre a estação central de Guararema, da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, e a estação da vila Luís Carlos, num trecho marcado por belas paisagens e muitas áreas verdes.

Em Minas Gerais, há três opções com extensão de horários ou promoções nos preços para esta semana, em Passa Quatro, Tiradentes-São João del-Rei e São Lourenço.

A maria-fumaça administrada pela concessionária VLI ampliou seu quadro de operações com 16 passeios de ida e volta entre as cidades históricas de Tiradentes e São João del-Rei entre quinta e domingo.

O trajeto entre as duas cidades, às margens da Serra de São José, possui 12 quilômetros de extensão e no passado pertenceu à Estrada de Ferro Oeste de Minas, ferrovia que teve vida curta.

Ela foi liquidada em 1900, somente 19 anos depois de sua criação, e adquirida pelo governo federal três anos depois. A rota, inaugurada por dom Pedro 2º, foi uma das que contaram com a presença do imperador em suas viagens inaugurais.

Na sexta-feira e no sábado, as viagens para Tiradentes serão às 10h, 13h30 e 15h45, enquanto as partidas para São João del-Rei ocorrerão às 11h, 14h30 e 16h45.

Na quinta e no domingo, os passageiros poderão embarcar em São João del-Rei às 10h e, em Tiradentes, às 11h.

Já o Trem das Águas, em São Lourenço, terá viagens na sexta-feira (14h30), sábado (10h e 14h30) e domingo (10h), no leito da antiga Estrada de Ferro Minas & Rio, construída em 1884.

Da estação de São Lourenço, a composição segue até Soledade de Minas por dez quilômetros de trilhos. A viagem dura duas horas (ida, parada em Soledade e retorno).

Também em Minas Gerais, o Trem da Serra da Mantiqueira percorre um roteiro histórico perto da divisa do estado com São Paulo. O trem faz o trajeto entre a estação central de Passa Quatro e a estação Coronel Fulgêncio, com paradas na estação Manacá (onde há uma feira de artesanato) e na Coronel Fulgêncio.

No local, há uma exposição fotográfica de minisséries filmadas no local (JK e Mad Maria), além de imagens de locomotivas e carros de passageiros recuperados pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) —que opera os trens da Serra da Mantiqueira, das Águas e de Guararema.

Próximo à estação Coronel Fulgêncio há o túnel da Mantiqueira, com quase um quilômetro de extensão e que foi um dos mais relevantes locais de conflitos na Revolução Constitucionalista de 1932.

Nesta semana, haverá passeio extra sexta-feira, com partida às 10h. No sábado e no domingo, o trem também partirá às 10h e, sábado, ainda terá passeio às 14h30.

No Rio Grande do Sul, o Trem do Vinho terá no fim de semana atrações especiais em seus vagões, com as presenças de um mágico e uma coelha da Páscoa, que entregarão chocolates para degustação a todos os passageiros.

O ilusionista Mateus Di Macedo estará nos trens sexta-feira e domingo, enquanto a coelha da Páscoa visitará os vagões ferroviários no sábado.

O Trem do Vinho, que recebe os passageiros com bebidas características da serra gaúcha, percorre 23 quilômetros de trilhos entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. A rota, com duas horas, é embalada também por músicas típicas.

Os ingressos, que incluem o passeio de maria-fumaça e uma visita ao parque cultural Epopeia Italiana, custam R$ 245,50.

ROTEIROS

Trem de Guararema

Trecho percorrido: 13,6 km (ida e volta)

Preço: R$ 90 (promocional para todos os passageiros em março)

Atrações: muita vegetação e as estações restauradas no embarque e desembarque, além de comércio típico para turistas

Informações: (11) 97363-6405 (WhatsApp)

São João del-Rei-Tiradentes

Trecho percorrido: 12 km

Preços: R$ 86; crianças de 6 a 12 anos, pessoas acima de 60 anos (com documento), pessoas com deficiência, estudantes com carteirinha válida e moradores do entorno (até 50 km) pagam meia

Atrações: maria-fumaça mais antiga do país, diversidade ecológica e arquitetura do século 19

Informações: 0800-0221211 ou (31) 98308-5538 (WhatsApp)

Trem das Águas

Trecho percorrido: 20 km (ida e volta)

Preços: R$ 180 (inteira, segunda classe) e R$ 230 (inteira, primeira classe); consulte preços promocionais

Atrações: rota percorrida passa pelas margens do rio Verde, aeroporto de São Lourenço, estação Parada Ramon e feira de artesanato

Informações: (35) 3332-3011

Trem da Serra da Mantiqueira

Trecho percorrido: 20 km (ida e volta)

Preço: R$ 99 (desconto em comemoração à Páscoa)

Atrações: roteiro histórico que passa próximo ao Grande Túnel, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais

Informações: (35) 3371–2167 ou (35) 99146-9901 (WhatsApp)

Trem do Vinho

Trecho percorrido: 23 km

Preço: R$ 245,50 (inclui visita ao parque cultural Epopeia Italiana); crianças de até 5 anos não pagam

Atrações: Serra Gaúcha e degustações de vinho, espumante e suco de uva

Informações: (54) 3455-2788