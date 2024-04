Ribeirão Preto

O Expresso Turístico da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) completará nesta quinta-feira (18) 15 anos de operação atendendo passageiros que desejam visitar Paranapiacaba, Mogi das Cruzes e Jundiaí.

O trem parte aos finais de semana da estação da Luz, na capital, mas não de forma simultânea para os três destinos –ou seja, nem todos os destinos estão disponíveis em todos os finais de semana.

Locomotiva utilizada no expresso turístico, operado pela CPTM aos finais de semana - Divulgação

Desde o início das atividades, já foram transportados cerca de 200 mil passageiros em 1.319 viagens, tendo Paranapiacaba como destino preferencial. O número poderia ser maior, não fosse a interrupção de praticamente um ano e meio nas operações devido à pandemia de Covid-19.

No primeiro trimestre deste ano, foram 8.230 passageiros transportados até a histórica vila de Paranapiacaba, o que representa 59,5% mais que os 5.159 levados no mesmo período do ano passado.

O percurso é o menor entre os três oferecidos, com 48 km, mas o mais procurado pelos turistas justamente pela história envolvendo Paranapiacaba e a forte influência inglesa na vila. Ela foi primordial para a SPR (São Paulo Railway), ferrovia histórica que ligava Santos a Jundiaí e que, a partir dela, permitiu o desenvolvimento e desbravamento do interior paulista.

Segundo a CPTM, o objetivo da manutenção do serviço operado aos finais de semana é permitir o transporte ferroviário de passageiros e preservar a história paulista.

Além de apreciar a paisagem por ângulos normalmente não vistos, o turista também conhece no trajeto parte da história da ferrovia e das estações. Guias turísticos especializados nos roteiros fornecem informações históricas e curiosidades sobre os destinos.

Para Jundiaí, numa viagem de 60,5 km e segundo destino preferido pelos turistas, 2.063 passageiros viajaram entre a capital e a cidade de janeiro a março, ou 66,9% mais que os 1.236 de igual período de 2023.

Mogi das Cruzes foi o destino de 302 passageiros neste ano, ante os 178 do primeiro trimestre do ano passado. O trecho entre a estação da Luz e a estação de Mogi tem 55 km de extensão.

Para este ano, a previsão da CPTM é transportar um total de 36 mil visitantes, para os três destinos.

LUXO NOS TRILHOS

De acordo com a CPTM, para o futuro é estudada a inclusão de uma categoria luxo no transporte turístico, com o uso de uma litorina (automotriz), com ambiente climatizado e a possibilidade de oferecer serviço de bordo.

A companhia prevê, ainda, a implantação de um vagão restaurante e mais propostas de destinos, para ampliar o público.

Os bilhetes para as viagens são vendidos pelo site da Imply e a liberação ocorre na primeira semana de cada mês. Não há pontos de venda físicos.

Além de sábados e domingos, os embarques são realizados também nos feriados. Os passageiros iniciam o embarque às 8h e o trem parte meia hora depois. O retorno tem embarque iniciado às 16h e partida às 16h30.

A CPTM transporta em média 1,6 milhão de passageiros em dias úteis, em quase 1.700 viagens. As cinco linhas da companhia somam 196 km de trilhos, dos quais 95 km estão na capital.