Um roteiro ferroviário que percorre belas paisagens rurais num percurso de 43 quilômetros, passando por túneis, pontilhões e duas antigas estações no meio do caminho. Esse é o Trem dos Tropeiros, que percorrerá em duas horas e meia trecho da extinta Rede de Viação Paraná-Santa Catarina entre Mafra (SC) e Lapa (PR), num dos raros roteiros interestaduais do país.

Sazonal, o roteiro ferroviário terá sua terceira temporada entre quinta-feira (30) e domingo (2), para aproveitar o feriado prolongado de Corpus Christi.

Além das estações de origem e destino, o percurso reserva aos viajantes duas estações ferroviárias, de Lavrinha e do Rio da Várzea, numa viagem feita numa locomotiva a vapor -maria-fumaça- com carros de passageiros fabricados nas décadas de 30 e 40 e utilizados no passado por diversas companhias ferroviárias.

O objetivo, segundo a NSB Operadora e a ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária), realizadores do projeto, é contribuir com a revitalização turística nas duas cidades.

O Trem dos Tropeiros ganhou esse nome pela ligação histórica dos municípios com condutores de tropas de cavalos e outros animais utilizados no passado para principalmente transportar gêneros alimentícios produzidos nas colônias.

Uma das mais antigas cidades do Paraná, Lapa foi fundada em 1769 e mantém as raízes ligadas às tropas em suas ruas de paralelepípedos, além de réplicas de luminárias antigas e construções coloniais dos séculos 18 e 19.

Mafra também é considerada um ponto importante no caminho dos tropeiros e ficou historicamente consolidada como parada importante para os grupos que por ali passavam.

A Rede de Viação Paraná-Santa Catarina foi criada em 1942 por Getúlio Vargas (1882-1954), com a incorporação de linhas ferroviárias já existentes. Apenas 15 anos após ter sido criada, passou ao controle da já extinta RFFSA (Rede Ferroviária Federal S.A.), estatal criada para cuidar do transporte ferroviário e que deixou de existir em 2007.

Segundo a Prefeitura de Mafra, cada viagem terá capacidade de transportar 452 passageiros nos dez carros que serão utilizados no roteiro.

Além da ferrovia propriamente dita, os visitantes poderão optar por terem um almoço regional (servido em Mafra) ou um café regional (que ocorrerá em Lapa).

O roteiro, conforme a prefeitura da cidade catarinense, contempla somente um trecho, com retorno feito em ônibus.

Serão oferecidas, no total, cinco viagens entre quinta-feira (30) e domingo (2), sendo três com origem na cidade catarinense e duas que partirão do município do Paraná.

Na quinta-feira (30), o trecho Mafra-Lapa será feito às 14h, na única viagem do dia. Sábado (1) haverá duas viagens, às 9h (Lapa-Mafra) e às 14h (Mafra-Lapa).

O domingo (2) também terá as duas viagens derradeiras da temporada, às 9h (Lapa-Mafra) e às 14h (Mafra-Lapa).

TREM DOS TROPEIROS

Bilhete: R$ 92 (inteiro); grátis para crianças até 5 anos viajando no colo

Almoço regional (após passeio da manhã): R$ 39 (adultos) e R$ 26 (crianças)

Café regional (após passeio da tarde): R$ 46 (adultos) e R$ 39 (crianças)

Retorno rodoviário à estação de origem: R$ 32

Embarques: estação de Mafra (r. Benemérito Pedro Kuss, 522, centro) e estação de Lapa (r. da Saudade, 49).