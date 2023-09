São Paulo

O Festival MADA chega aos 25 anos expandindo a experiência do público com o palco Baile da Amada: um festival dentro do festival. Serão 16 shows nos dias 13 e 14 de outubro, com os principais destaques da música eletrônica, como Urias, Puterrier, Clementaum e Carlos Do Complexo.

A cantora Urias sobe ao Palco Factory durante o primeiro dia do Festival The Town, no autódromo de Interlagos - Ronny Santos/Folhapress, ILUS

Além da tradicional dinâmica na qual artistas de diversos lugares do Brasil revezam dois palcos montados lado a lado - que este ano terá shows de Matuê, Marina Lima, Fernanda Abreu, Karol Conká, Marina Sena, Luedji Luna, Baco Exu do Blues, Liniker, BaianaSystem, Margareth Menezes, Gaby Amarantos, TUM, Terno Rei, Luisa e os Alquimistas (com convidados Jup do Bairro, Jessica Caetano, Gustavo Lamartine e Gabriel Souto), Getúlio Abelha, Gracinha e Ian Medeiros. O evento acontece na Arena das Dunas, em Natal (RN).

O Baile da Amada resgata a ideia das tendas eletrônicas que ocorreram no MADA entre os anos de 2001 e 2009, além de expandir a edição especial que marcou o retorno do festival no primeiro semestre de 2022. O line-up ainda incluirá Dk, Idlibra, Brega Night Dance Club, Baile Da Brota Convida Rayssa Dias, Dandarona, Nordeste Futurista, Wavezim, Dj 440, Jlz, Pajux Frank, Elisa Bacche e Clara Luz.

Em busca de resgatar as memórias que definiram a pluralidade como marca registrada do festival e, ao mesmo tempo, de olho nas inovações musicais, o MADA preparou para seu vigésimo quinto aniversário mais do que um palco com apresentações de artistas em ascensão, mas um recorte sincero de um dos panoramas atuais da música eletrônica no Brasil.

A DJ de Recife, Dandarona, comenta a felicidade que sentiu ao receber o convite para fazer parte do palco Baile da Amada. "O MADA é uma ótima plataforma para contribuir com este momento que a música eletrônica está vivendo, e tenho certeza de que eu e todas as outras artistas faremos história nesta edição."

A curadoria buscou imprimir no primeiro line-up diversidade e incluir nomes que valorizassem a música eletrônica brasileira, como Clementaum, uma DJ e produtora paranaense, conhecida por explorar as sonoridades eletrônicas latinas combinadas com referências do reggaeton, hyperpop e solos de guitarra.

Além disso, Elisa Bacche atua como DJ, percussionista e produtora musical, é residente do Pipa Boat Party e faz parte do coletivo Girls ON. Sua sonoridade é fortemente influenciada pela essência da cultura tropical e se expressa através de misturas étnicas e batuques percussivos, juntamente com beats e breakbeats em seus sets, sempre buscando transmitir experiências orgânicas e únicas em cada performance, no formato live act.