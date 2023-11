São Paulo

O Spotify apresenta hoje a sua Retrospectiva 2023 (Wrapped, em inglês), revelando os artistas, músicas, álbuns e podcasts mais escutados entre mais de 574 milhões de pessoas ao redor do mundo. Em destaque no ranking, Alok é o artista brasileiro mais escutado no exterior, seguido de Anitta.

O DJ brasileiro Alok se apresenta no palco Skyline, durante show no segundo dia do The Town, evento realizado no Autódromo de Interlagos. - Folhapress

No Brasil, Ana Castela conquistou o primeiro lugar do ranking neste ano. Atrás da boiadeira, seguem Henrique & Juliano em segundo lugar, MC Ryan SP em terceiro, a eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça, em quarto, e Jorge & Mateus em quinto.

Ana Castela, que pela primeira vez alcança o posto de artista mais escutada do ano, ocupa a 93ª posição no ranking global dos artistas mais escutados deste ano.

As músicas mais escutadas no Brasil mostram o domínio das mulheres nas primeiras posições. "Nosso Quadro" por Ana Castela lidera o ranking, seguida por "Leão" de Marília Mendonça em segundo lugar, e "Erro Gostoso" por Simone Mendes em terceiro. "Bombonzinho" por Israel & Rodolffo e Ana Castela, e "Seu Brilho Sumiu" por Israel & Rodolffo e Mari Fernandez completam o Top 5.

Entre os álbuns mais escutados no Brasil, "Escolhas, Vol. 2" por Zé Neto & Cristiano desponta como o álbum mais escutado neste ano no país, seguido por "Let's Bora, Vol. 2" de Israel & Rodolffo em segundo lugar, "Dos Prédios Deluxe" de Veigh em terceiro. "Manifesto Musical" de Henrique & Juliano, álbum mais escutado na Retrospectiva Spotify 2022, se mantém no ranking como o quarto mais escutado neste ano, e "Dos Prédios" de Veigh encerra as cinco primeiras posições.

Podpah, pela segunda vez consecutiva, é o podcast mais escutado no Brasil em 2023. Na sequência, os destaques são as produções Originais e Exclusivas Spotify, "Mano a Mano" apresentado por Mano Brown em segundo lugar, "Café da Manhã" em parceria com a Folha de S.Paulo em terceiro, e "Psicologia na Prática" apresentado por Alana Anijar. Em quinto lugar, "Não Inviabilize" apresentado por Déia Freitas.

Pelo mundo, assumindo a frente como a principal artista do Spotify, Taylor Swift assume o primeiro lugar como artista mais escutada no mundo, com mais de 26 bilhões de streams globais desde 1.º de janeiro, seguida por Bad Bunny em segundo lugar, The Weeknd em terceiro, Drake em quarto e Peso Pluma em quinto.

Entre as músicas mais escutadas no mundo, "Flowers" por Miley Cyrus é a música mais escutada de 2023, quebrando recordes com mais de 1,6 bilhão de streams globalmente este ano. Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, estão "Kill Bill" por SZA, e "As It Was" por Harry Styles. Na quarta e quinta posições, "Seven (feat. Latto)" por Jung Kook, e "Ella Baila Sola" por Eslabon Armado e Peso Pluma fecham o ranking.

Os principais álbuns de 2023 são, pelo segundo ano consecutivo, "Un Verano Sin Ti" por Bad Bunny em primeiro lugar, seguido por "Midnights" por Taylor Swift em segundo. "SOS" por SZA conquista o terceiro lugar, "Starboy" por The Weeknd leva o quarto lugar e "Manãna Será Bonito" por Karol G garante o quinto lugar."

Veja o raking da Retrospectiva Spotify 2023

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

Ana Castela em gravação de DVD em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná - Divulgação

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2023

Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

Top 5 gêneros musicais mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

Sertanejo Arrocha Pop Funk Trap Brasileiro

Top 5 playlists do Spotify mais escutadas no Spotify no Brasil em 2023

Top 5 podcasts mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no mundo em 2023

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no mundo em 2023

Top 5 álbuns mais escutados Spotify no mundo em 2023

Top 5 podcasts mais escutados no Spotify no mundo em 2023