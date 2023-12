São Paulo

A dupla Prettos, formada pelos irmãos Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, celebra 10 anos de carreira com o lançamento do projeto audiovisual "Prettos no Pagode". O dvd, gravado ao vivo em maio de 2023, traz no repertório uma compilação de sambas de importantes autores da cultura popular, resgatando e reafirmando o valor artístico e cultural dessas manifestações.

Entre os clássicos que prometem embalar o público, "Nos Pagodes da Vida", "Samba no Quintal", "Fogo de Saudade", "Sempre Acesa", "Andança", "Isso é Fundo de Quintal", "Novo Viver", "Quintal do Céu" e "Filosofia de Quintal".

Prettos faz 10 anos e grava audiovisual com regravações de grandes sambas - Alex Pires

Faixa a faixa, o registro busca transmitir, com espontaneidade, aquela alegria das casas onde as famílias se reúnem em torno da mesa, comem, bebem, celebram e se divertem ouvindo aqueles pagodes que não podem ficar de fora de uma boa roda de samba. "Escolhemos essas canções não só por serem grandes sucessos, mas também por já fazerem parte do inconsciente coletivo dos amantes do gênero".

Para abrilhantar ainda mais esse momento, o projeto traz, nas participações mais do que especiais, ícones como Maria Rita, Sombrinha e 'Ritmo Puro', bateria da Mocidade Alegre "É um grande presente contarmos com esses artistas que são tão importantes para nós e para toda a Música Popular Brasileira. Sem dúvida nenhuma, um sonho se realizou''.

Magnu Sousá e Maurilio de Oliveira são cantores, instrumentistas, compositores, arranjadores, atores e produtores. Com longa trajetória na música popular brasileira, possuem colaborações, entre muitos outros célebres nomes da cena, com Beth Carvalho (madrinha da dupla), Alcione, Diogo Nogueira, Jair Rodrigues, Emicida, Paulo Miklos, Turma do Pagode, Almir Guineto e Nei Lopes.

Os irmãos integraram o grupo "Quinteto em Branco e Preto" por 18 anos. Com o término da banda, resolveram seguir carreira como uma dupla de samba, tendo como referência maior o Arlindo Cruz e Sombrinha - que também formaram duo ao deixarem o grupo "Fundo de Quintal". Assim, surge "Prettos". Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira também são fundadores de dois movimentos de grande expressão do gênero, a Comunidade Samba da Vela, fundada no ano 2000, e o "Quintal dos Prettos", fundado em 2018.

O "Quintal dos Prettos", projeto especial dos artistas, é conhecido como a maior roda de samba do Brasil e traz aopúblico a atmosfera de como eram realizados esses encontros, que são grandes festas, de forma acústica nos anos 80.

O evento ocorre mensalmente, sempre no primeiro Domingo do mês na cidade de SP, reunindo em seus encontros aproximadamente 3.000 pessoas, e tem como objetivo principal restabelecer a conexão das pessoas com o samba, promovendo um encontro de arte, cultura, lazer, empreendedorismo e entretenimento.

"Que orgulho rever a nossa trajetória de muito trabalho, comprometimento e dedicação. Esperamos tocar e trazer felicidade para o coração das pessoas. A ideia é que, daqui pra frente, a gente leve o show deste projeto para todo nosso país", afirma Magnu Sousá.