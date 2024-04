Santiago (Chile)

O Folhateen mostrou no início da semana o que costuma causar ansiedade em adolescentes ao usar WhatsApp, Instagram e TikTok.

Dentre os principais motivos relatados estão o uso excessivo das redes sociais, a demora no tempo de resposta, o excesso de notificações, a comparação com a vida dos outros.

Recentemente, a comunicadora Luiza Caires fez uma publicação mostrando o status de WhatsApp de alguns dos seus contatos. "Evite áudios longos" ou "Ligue direto apenas em casos urgentes" são algumas das frases coletadas.

"Para mim, essas mensagens no status das pessoas falam sobre uma tentativa de estabelecer limites na nossa disponibilidade", escreve Caires. "Até mesmo amigos e familiares podem ter dificuldades de entender sobre excesso de disponibilidade, confundindo a ausência dele com falta de afeto", completa.

Com base nisso, o #Hashtag separou algumas dicas para ajudar jovens e adultos a ter menos estresse com o WhatsApp.

A @pachenha não atende chamadas (somente de seu marido, de sua mãe, do posto de saúde ou da escola do filho). "E respondo quando posso. Desativei a opção de mostrar que a mensagem já foi lida, e isso melhorou muito minha qualidade de vida", afirma.

Alô, Meta! Uma reclamação comum entre os usuários é a da @lpichinin: "Gostaria muito que tivesse a ferramenta ‘programar/agendar’ mensagem, porque às vezes eu lembro de mandar, mas é fora do horário comercial e aí depois eu esqueço".

Para quem usa o WhatsApp de forma profissional, há algumas saídas. A @tattimaeda mostra uma delas. "Minha relação profissional melhorou MUITO quando mudei para WhatsApp Profissional: eu combino com cliente horário de respostas e funciona demais. Já no pessoal, sai de praticamente todos os grupos, os que sou obrigada eu os silencio eternamente."

Jornalistas costumam viver um drama no WhatsApp, como relata @laisrissato. "O problema é que as pessoas não veem os status. Ou veem e não respeitam. No meu, está que só aceito pautas por e-mail, e todo dia sou bombardeada com vários textões e sugestões de pauta. É muita falta de noção. Eu não sei mais o que fazer. Estou esgotada mentalmente."

Algumas áreas que não têm tanto contato com clientes ou parceiros externos não precisam estar no WhatsApp. Por isso, a empresa pode usar de forma alternativa ferramentas como Discord, Slack ou Signal, o que permite que o WhatsApp seja abolido para comunicação interna. Após o expediente, basta desabilitar as notificações e só religá-las no dia seguinte.

Mesmo se eliminamos o WhatsApp do trabalho, ele não desaparece de nossa vida, como bem lembra a @araujombarbara. "Odeio. E não só de trabalho, a lógica até de grupos de amizade com conversas que nunca acabam, cíclicas, discussões infinitas. Eu odeio tanto esse app".

Como é praticamente impossível desinstalar o aplicativo, a solução é reduzir o dano, como desabilitar a opção que confirma visualização de mensagens, a que mostra se as pessoas estão online, o horário da última vez online, e até a notificação de novas mensagens.

Os quatro itens acima são importantes fontes de ansiedade da comunicação instantânea. A @luci_n que o diga. "Eu desativei as notificações há duas semanas e estou vivendo bem melhor".

A @priscillaqueirozlima resume bem a relação ideal que podemos estabelecer com o WhatsApp. "É melhor para se comunicar mais rápido, mas isso não significa que eu me comunicarei rápido", diz.

E não se esqueça: nas férias ou nos finais de semana, não precisamos (e nem devemos) estar conectados o tempo todo.

Gostou deste texto? Compartilhe-o por… email, como faziam os incas!