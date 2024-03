São Paulo

Na calada da noite paulistana, o Studio Stage acende suas luzes, preparando o cenário para um evento que transcende o convencional. Neste sábado, 30 de março, a partir das 21h, a Ball Vera Verão: Vera Verso convida para uma experiência sem precedentes. Sob a batuta da House of Zion e do Coletivo AMEM, com o precioso suporte da Unaids, esta sétima edição se imiscui no calendário cultural de São Paulo, trazendo consigo a promessa de uma noite memorável.

A escolha do metaverso como tema deste ano não é aleatória. Trata-se de uma exploração audaciosa pelas fronteiras do imaginável, cada categoria da Ball agindo como um convite a explorar dimensões e realidades paralelas. Mas o evento é mais do que uma mera exibição; é uma celebração da cultura Ball, um movimento vibrante e resiliente que encontra suas raízes na comunidade Lgbtqia+ afro-americana e latina do século 19.

Ball Vera Verão acontece neste sábado em São Paulo - Divulgação

As Balls, tradicionalmente conhecidas como drag balls, surgiram como espaços seguros onde indivíduos podiam expressar livremente suas identidades, desafiando as normas sociais e raciais da época. William Dorsey Swann, uma figura histórica emblemática, organizou algumas das primeiras dessas reuniões em Washington D.C., estabelecendo um legado de resistência e liberdade de expressão que ecoa até hoje.

A Ball Vera Verão: Vera Verso é um tributo contemporâneo a esse espírito pioneiro. Félix Pimenta e sua equipe aspiram a criar um ambiente onde a expressão não conhece limites, e a diversidade é celebrada em todas as suas formas. O evento se estende além das performances, englobando um circuito de atividades formativas que promovem a reflexão e o diálogo sobre questões sociais, históricas e culturais, reafirmando o compromisso da comunidade Ballroom com a educação, a arte e a justiça social.

No centro desse encontro, as histórias de vida se entrelaçam à paixão pela dança e pela expressão artística, refletindo o poder transformador da comunidade em criar um espaço de celebração autêntica e inclusão. Artistas como Simas Maverick Zion e Malawi Penélope sublinham o impacto duradouro do evento, que transcende as fronteiras da estética para tocar a alma da comunidade, fomentando a união e a celebração da diversidade humana.

A Ball Vera Verão é, assim, mais do que um evento; é um movimento, um manifesto vivo que honra o legado das drag balls do século 19, adaptando-o aos desafios e à energia do presente. Este é um convite a todos que desejam ser parte de uma noite única, imersa na arte, cultura e celebração da diversidade.