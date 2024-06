São Paulo

A oitava edição do Women's Music Event (WME), que ocorrerá entre os dias 20 e 23 de junho, promete ser um marco significativo na valorização das artistas, especialmente das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Realizado em diversos locais de São Paulo, incluindo a Biblioteca Mário de Andrade, Praça Dom José Gaspar e Casa Natura Musical, o evento se destaca pela inclusão de vozes que muitas vezes são esquecidas nos grandes festivais de música.

Carol Tucuju, do Amapá, irá fechar o sábado, dia 21, com sua apresentação durante o happy hour do evento - Lu Helena/ Divulgação

O WME é uma plataforma de música, negócios e tecnologia criada para aumentar o protagonismo das mulheres na indústria musical. Idealizada desde 2016, a plataforma estreou em março de 2017 com o maior encontro de mulheres da música em São Paulo, atraindo mais de mil pessoas em painéis de debate, workshops, shows e festas. Desde então, o evento se consolidou como um espaço essencial para a discussão e promoção da igualdade de gênero na música.

Este ano, a curadoria do evento é especialmente plural, destacando artistas do Norte e Nordeste. Entre elas, DJs como Miss Tacacá de Belém e Carol Tucuju de Macapá, que se apresentam nos happy hours do WME na sexta e no sábado. Convidadas como Aíla, Josyara e Juliana Linhares também marcam presença em mesas de conferências e shows gratuitos. Claudia Assef ressalta a importância dessa inclusão: "Queremos que todas as vozes sejam ouvidas e que a riqueza cultural de todas as regiões do Brasil seja reconhecida e celebrada", afirma a empresária.

A DJ Miss Tacacá, de Belém do Pará, é uma das convidadas do evento - Divulgação

Conversamos com Carol Tucuju para entender melhor o impacto e a relevância deste evento. Carol, uma mulher afroindígena do Amapá, enfatizou a importância de sua participação em um evento dessa magnitude. "Eu acho de extrema relevância. Sou uma mulher afroindígena vinda do Amapá, um estado do Norte que nem sempre tem representatividade nas demais regiões do Brasil. Fazer parte do WME é significativo porque carrego comigo a diversidade de arte e as demandas culturais do meu povo, principalmente das mulheres amazônicas."

Carol também destacou a mensagem que deseja transmitir às mulheres nortistas e amazônicas no WME: "Gosto de exaltar a potência da mulher amazônida. A paixão pela nossa história vem de berço, e temos plena noção de quão valiosa é culturalmente. Toda vez que estou me apresentando, meu maior objetivo é enaltecer a força, a beleza e o poder de nossa cultura, empoderando outras mulheres para que acreditem mais em sua forma de fazer arte."

A programação do WME é vasta e diversificada, com shows, mesas de debate e oficinas que visam não apenas entreter, mas também educar e inspirar. Aíla, com sua voz marcante do pop amazônico, trará temas de gênero e feminismo para o centro das discussões, enquanto Josyara conduzirá oficinas de composição, compartilhando suas influências e técnicas. Este mosaico cultural é uma prova de que a diversidade é a alma da música brasileira.

O WME se posiciona como um movimento transformador, desafiando a centralização da indústria musical no eixo Rio-São Paulo e criando um espaço onde todas as vozes possam ser ouvidas e celebradas. Ao dar palco para artistas do Norte e Nordeste, o evento não apenas promove a diversidade, mas também fortalece a resistência cultural, mostrando que a riqueza da música brasileira está em sua pluralidade.

Em um cenário onde a diversidade ainda luta por reconhecimento, eventos como o WME são fundamentais para que novas vozes possam emergir e brilhar. A presença de artistas como Carol Tucuju evidencia o poder transformador da música e a importância de espaços inclusivos onde todas as formas de arte possam ser celebradas e reconhecidas. A oitava edição do Women's Music Event, com sua programação rica e variada, é um testemunho da vitalidade e da diversidade da cena musical feminina no Brasil, e um passo importante para a inclusão e valorização de todas as artistas, independentemente de sua origem.