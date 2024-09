São Paulo

No debate realizado nesta terça-feira (10) entre os candidatos à Presciência dos EUA, usuários nas redes sociais destacaram o desempenho da vice-presidente Kamala Harris, avaliado como positivo, a moderação em tempo real dos discursos dos postulantes e as afirmações falsas de Donald Trump, como a de que imigrantes estariam comendo animais de estimação no estado de Ohio.



Kamala adotou uma postura enérgica e incisiva, provocando desconforto no oponente republicano desde o início do confronto. No Bluesky, internautas elogiaram a performance, muito diferente da observada em Joe Biden durante o debate anterior contra Trump.



"Kamala está matando um bebê de 78 anos na televisão", brincou um usuário.

Uma das montagens coloca a vice-presidente no lugar de Trump na foto icônica tirada logo após ele ter sofrido um atentado a tiros.

Meme do debate entre Kamala e Trump - Reprodução

Brasileiros repetiram o bordão meio nonsense "Axé, Kamala" e continuaram a brincadeira de "recolher votos" no Brasil para a candidata americana.

A moderação em tempo real dos discursos, outro ponto bastante cobrado por internautas após o último debate da CNN, teve função ativa dessa vez e foi enaltecida nas redes.

Donald Trump foi o mais confrontado pelos jornalistas da ABC David Muir e Linsey Davisk e demonstrou incômodo com a postura dos apresentadores.

Num trecho em que discutiam imigração, ele repetiu a notícia falsa de que imigrantes estariam comendo animais de estimação em Springfield, no estado de Ohio. A mentira levou Muir a corrigi-lo, dizendo que a ABC havia entrado em contato com o município de Springfield e que não havia relatos críveis de animais de estimação sofrendo violência por parte de imigrantes.

A fala rendeu piadas.

