São Paulo (SP)

Meyrele Nascimento/SoU_Ciência

Em junho de 2024, cientistas, estudantes e sociedade civil, estarão reunidos em Brasília para 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI). Depois de 14 anos do último encontro, a comunidade científica participará do encontro que tem como tema "Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido".

E qual a importância de termos uma conferência como esta?

Trata-se de uma oportunidade para que comunidade científica debata os temas de relevância para a Ciência Nacional, o financiamento e as políticas de ciência e tecnologia. Uma grande ação conjunta entre governos municipais, estaduais e federal com a participação da sociedade. A conferência deverá construir documentos que poderão se tornar balizadores das políticas públicas necessárias para o setor, em consonância com os grandes temas e com as soluções fundamentais para resolver os grandes nacionais.

Sabemos que a ciência brasileira é diversa, possui dezenas de canais, atua em temas importantes e pode fazer uma considerável conexão com o que é estratégico para o Brasil. Um exemplo recente desta capacidade instalada é o trabalho vigoroso, em redes colaborativas, que foi realizado durante a pandemia da Covid-19, especialmente nos primeiros meses, quando as instituições não sabiam o tamanho do problema que teríamos pela frente e na vigência daquele governo que negou a pandemia e seus efeitos mortais.

Para que organizações da sociedade civil e grupos de interesse se envolvam ativamente com o evento, há um processo de construção que culminará na 5ª CNCTI. Para tanto estão sendo realizadas reuniões temáticas, conferências livres, conferências municipais, estaduais e regionais. As instituições e governos, organizações da sociedade civil poderão mobilizar uma articulação necessária que será considerada e fará parte da pactuação de ações e recomendações para a formulação do Plano Decenal de Ação de CT&I 2025-2035.

A SBPC vem realizando reuniões com a equipe de coordenação da 5ª CNCTI, com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), de forma a contribuir com as iniciativas em andamento.

Além da importante organização, que já está em andamento em um calendário de Conferências Estaduais, Temáticas e Livres que acontecerão até abril de 2024, há uma forte perspectiva de estabelecer um elenco de prioridades para a ciência e com a ciência, além de apontar importantes caminhos para a constituição de políticas públicas em diversos a economia, a saúde e o meio ambiente, entre outros setores. Um formato muito interesse é das conferências livres, que pressupõe uma organização e uma discussão de temas que não estão contemplados ou que precisam de aprofundamento.

Serão 11 reuniões temáticas previstas pela coordenação geral da 5ª CNCTI, com grande participação de entidades importantes, como a SBPC e ABC, do Confap, Confies, além de diversas organizações como a Finep, CGEE, entre outros, que já estão realizando atividades muito interessantes e necessárias.

Dentre as conferências estaduais, tivemos algumas que já ocorreram, como a de Pernambuco, com a participação do nosso SoU_Ciência na apresentação de dados (link). Estamos participando da Conferência do Estado de São Paulo, que ocorrerá entre os dias 7 e 8 de março. As conferências estaduais estão sendo organizadas em parceria com os Governos dos Estados e do Distrito Federal – vejam detalhes AQUI.

O SoU_Ciência realizará duas Conferências Livres até o final de março e início de abril, com os seguintes temas: "O Futuro da Universidade e o seu Papel para o Futuro da Ciência".

Os temas serão desenvolvidos para discutir o "Papel da Universidades na solução dos grandes temas do país"; as "Lições da Pandemia da Covid-19 na mobilização de diversos setores acadêmicos e sociais"; a "Formação Plataformas e Painéis de informação e dados para o trabalho em Rede"; a "Percepção Pública da Ciência: Sociedade Fala e a importância da escuta para a proposição de Políticas Públicas"; os "Movimentos sociais e a Ciência Cidadã".

Em breve falaremos mais sobre elas.

Nossa participação, comunidade e sociedade, neste processo é estratégico para construirmos propostas que fortaleçam a produção do conhecimento e a formulação de políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação nacional. São elementos fundamentais para um país soberano e alicerçado na construção de uma sociedade para o conhecimento e com o conhecimento.