São Paulo (SP)

A menos que você queira se tornar um profissional do vinho e precise de informações muito técnicas, viajar por regiões vinícolas, explorar vilarejos, pôr o pé nos vinhedos e provar os vinhos locais é a melhor forma de aprender tudo aquilo que precisa saber sobre vinho. A segunda melhor forma é simplesmente beber vinho, seja lá onde você estiver, beber vinho de preferência prestando atenção em detalhes como a procedência, a safra ou a classificação. Nos dois casos, os Guias de Vinho Adega, do Inner Group, podem ser de grande ajuda. O grupo editorial, que publica a Revista Adega, produz anualmente guias sobre os vinhos da Espanha, de Portugal, do Chile, da Argentina, do Uruguai e do Brasil. Todos combinam explicações sobre as regiões vinícolas de cada país, informações turísticas e dicas de bares e restaurantes com um guia para quem quer comprar e degustar vinhos. Nesse guia o leitor encontra a descrição e a avaliação de centenas de rótulos, com destaque para os melhores de diversas categorias. Esses são escolhidos pela equipe de degustação da editora, que também é responsável pela publicação do Guia Descorchados no Brasil.

Vinhedos da Clos Mogador, no Priorato, uma das vinícolas que o guia sugere visitar - reprodução

Quer conhecer os vinhos da Espanha? O Adega Espanha, Guia de Vinhos (272 páginas, R$110,00), que será lançado oficialmente no dia 17 de agosto, traz avaliações de mais de 400 vinhos espanhóis, de 80 vinícolas, todos disponíveis no mercado brasileiro. Se o leitor tiver método e combinar leitura com degustações dos vinhos indicados, o conteúdo vale por um curso. Vem com uma introdução sobre a legislação e a classificação dos vinhos na Espanha. Explica, por exemplo, a diferença entre um vinho jóven, um genérico, um crianza, um reserva e um gran reserva. Cada região é bastante detalhada. Só o capítulo sobre a Andaluzia tem 5 páginas, já que contém uma explanação detalhada da classificação do Jerez. O melhor é que, no fim do capítulo de cada região, há um índice remissivo que leva para os vinhos que vêm dela. Fica fácil combinar leitura e degustação.

O Adega Espanha Guia de Vinhos 2023 reúne informações sobre turismo e análises de vinhos - arquivo pessoal

Em seguida, há uma série de notas sobre vinícolas que merecem muito serem visitadas. E, aí, vêm outras atrações como museus e centros culturais. Depois, os restaurantes e bares. Então, começam os vinhos com o destaque para o melhor do ano. A maioria dos rótulos campeões são um tanto caros, mas, se você procurar entre os melhores das denominações menos conhecidas, como o campeão de Utiel-Requena (sub-região de Levante), pode encontrar vinhos como o Cambio de Tercio, feito com a uva Bobal pela vinícola Bruno Marciano, importado para o Brasil pela Wine & CO, que custa R$ 269,00 e tem nota 94 numa escala de zero a 100. Não é baratinho, mas é bem mais barato do que os campeões de Rioja ou Ribera Del Duero, por exemplo. Esse também o caso do branco Ponce Reto, da vinícola Ponce, em Manchuela (Castilla-La Mancha), que custa R$ 238,00, na World Wine.

Os preços não surpreendem: os vinhos com pontuação elevada (acima de 94 pontos) são, na grande maioria das vezes, os mais caros. Todos os vinhos do guia, no entanto, são bons vinhos, com pontuação acima de 89. Você não precisa começar sua expedição pelos mais caros. Se quiser ter uma amostra dos vinhos resenhados, uma ideia é ir ao lançamento do livro, que será acompanhado de uma degustação de vários dos rótulos presentes no guia. Ele acontecerá no dia 17 de agosto, das 18h às 22h, no terraço do Shopping Vila Olímpia, em São Paulo. O ingresso custa R$ 250 e está à venda no site do Inner Eventos.