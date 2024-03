"Clo para os amigos, vil para os inimigos e do para quem eu quiser". Usando de excelentes recortes de entrevistas antigas, "Clodovil do Avesso" promete olhar a vida inteira do costureiro, da infância no interior paulista até seus últimos dias em Brasília, passando pelos programas na televisão aberta. O foco do podcast, no entanto, são as marcas de Clodovil Hernandes na moda.

O programa estreou na última sexta-feira (15) no Spotify. Ouvintes mais acostumados a conteúdos narrativos em áudio poderão perceber a construção de um roteiro diferente do que se construiu nos últimos anos, algo semelhante ao de uma reportagem de rádio. Há ainda questões de áudio, como entrevistas captadas por um gravador em um telefone em viva-voz. A sonorização, no entanto, é bem dosada e a pesquisa é boa.

ORG XMIT: 562201_0.tif O costureiro Clodovil Hernandes, em São Paulo (SP). (São Paulo, SP, 17.06.1982. Foto de Gil Passarelli/Folhapress. Negativo 04417.82) - Gil Passarelli/Folhapress

O podcast responde logo no começo o motivo pelo qual foi recuperar a história de Clodovil. Recortes de falas suas na Câmara dos Deputados e em programas que apresentou na TV Gazeta, de São Paulo, e na RedeTV!, geram cliques e comentários em plataformas como TikTok e Instagram, há algum tempo. Morto em 2008, "Clô" continua vivo como meme, sublinha o programa da Elle Brasil.

Em inúmeras declarações públicas o estilista se mostrou contrário ao movimento LGBT e parecia muitas vezes não estar confortável na própria pele como homem gay. Por esses motivos, para um público conservador no Brasil, Clodovil continua sendo um porta-voz de pensamentos preconceituosos sobre gays.

Seus admiradores constroem nos comentários dos vídeos a ideia de que o mundo era melhor quando havia um gay dizendo o que heterossexuais em teoria não podem dizer.

Vai se frustrar, porém, quem buscar na produção em áudio algum saudosismo pela figura de falas firmes e muitas vezes preoconceituosas, pelo menos no primeiro e único episódio no ar até a publicação deste texto. O capítulo narra cenas de uma criança que convive mais com meninas do que com meninos no começo de sua vida escolar. O tom da narrativa se agrava quando, mais tarde, ainda na infância, é citado o momento em que Clodovil é vítima de assédio sexual por parte de um diretor de escola.

O roteiro é costurado por entrevistas dadas pelo próprio Clodovil e por pessoas que conviveram com ele na infância. São passagens de um menino interiorano, gay, "moreno", como dizem no podcast, afeminado e alvo constante de homofobia. Esses itens não justificam, mas ajudam a explicar a figura extremamente complexa em que Clodovil se tornou.

O público que acredita na teoria nunca provada da ideologia de gênero ou na tese de que crianças podem ser ensinadas a ser gays não será contemplado nesta biografia sonora. Já no primeiro episódio "Clodovil ao avesso" mostra que a infância de LGBTs em um mundo preconceituoso cobra um preço. E, às vezes, ele é caro demais.