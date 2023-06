Brasília

Com a chegada do frio, está na hora de tirar os casacos, blusas de lã e cobertores do armário. Antes de usar as peças, é importante verificar se elas estão com manchas de mofo ou cheiro de guardado.

A seguir, veja dicas da organizadora pessoal Juliana Faria para lavar e armazenar as peças de inverno da maneira correta.

Blusas de malha devem ser lavadas dentro de sacos para roupa delicada - Evrymmnt/Adobe Stock

Como lavar edredom

Verifique na etiqueta se a peça pode ser levada à máquina. Caso contrário, o edredom pode encolher e a manta interna se deslocar durante a lavagem. O símbolo que mostra a proibição de lavar é um xis em cima do desenho de uma bacia com água. Aí, será preciso mandar o item à lavanderia

Considere o tamanho do edredom e a capacidade da máquina. Para verificar isso na prática, coloque a peça dentro do equipamento. É necessário que ela não fique muito apertada no tambor, ainda havendo espaço para que se movimente ali dentro durante a lavagem

Há algumas máquinas que já têm um ciclo próprio para edredom. Se não for o caso do seu equipamento, opte pelo ciclo delicado. Se o tecido for branco, ele pode ser lavado em temperatura morna, até 40º C. Se for colorido, a água deve ser fria

Prefira usar o sabão líquido, que dilui mais facilmente na água, e cuidado para não exagerar no amaciante

A grande dificuldade está na hora de secar o edredom. A peça deve ficar o mais estendida possível para que sua manta interna seque por completo. Quem mora em casa, pode deixá-la sob o sol, mas apenas se o tecido for branco. Se for colorido, o melhor é que seque à sombra. Para quem vive em apartamento, uma opção é usar o apoio de quatro ou seis cadeiras para manter o cobertor esticado, de preferência no ambiente mais ventilado da casa. Depois que o tecido ficar seco, é importante deixá-lo na mesma posição por mais algum tempo, porque o enchimento ainda pode estar úmido. A secagem leva, em média, três dias

Como lavar roupa de malha

Mesmo que a instrução na etiqueta permita que blusa seja lavada na máquina, é preciso colocá-la dentro de um saco próprio para a lavagem de roupas delicadas. É possível lavar mais de uma peça por vez, desde cada uma esteja sozinha dentro do saquinho de proteção e que não haja mistura de itens claros e coloridos

Escolha o ciclo delicado. Para os tecidos brancos, a temperatura da água pode ser morna, até 40º C. Já no caso dos coloridos, deve ser fria

Prefira o sabão líquido e não exagere no amaciante

Se a peça for muito delicada (com um bordado, por exemplo), a melhor opção é lavá-la à mão, deixando-a de molho. Para tirar o excesso de água ao fim da lavagem, a orientação é enrolar a peça dentro de uma toalha, sem torcê-la, para não danificar o tecido

A secagem de roupas de malha deve ser feita sempre na horizontal. Ao serem penduradas, as tramas do tecido são esgarçadas com o peso da água. Uma opção é esticar as peças sobre o varal, de preferência em cima de uma toalha

Como tirar mancha de mofo das roupas

Peças que ficaram muito tempo guardadas podem estar com bolor. Nesse caso, aplique detergente transparente ou de coco sobre a mancha. Evite os produtos coloridos, para não manchar o tecido. Deixe agir por alguns minutos e lave normalmente. Em geral, isso já resolve o problema. Mas, se o mofo não sair, a indicação é levar a roupa a uma lavanderia.

Para itens brancos, uma outra possibilidade é colocá-los para quarar. Mantenha a peça de molho durante 30 minutos em uma solução de água e sabão. Em seguida, deixe-a exposta ao sol. Então, lave normalmente.

Como guardar as peças de inverno

Para evitar que roupas e cobertores tenham mofo e mau cheiro ao serem guardados de uma estação para a outra, é importante armazená-los da maneira correta. É preciso protegê-los dentro do armário, mas simplesmente envolvê-los com sacos plásticos não é uma boa opção. O material atrapalha a ventilação das peças, facilitando o aparecimento de micro-organismos.

A melhor solução é guardar os itens em bolsas a vácuo, nas quais todo o ar é retirado com a ajuda de um aspirador de pó, o que também diminui o volume das peças. Outra alternativa é usar caixas ou embalagens de tecido e incluir um sachê antimofo dentro delas.