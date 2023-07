Brasília

Com o alvoroço em torno do filme "Barbie", que estreia nesta quinta (20), o uso do rosa virou destaque na moda e no design de interiores. Chamada de "Barbiecore", a tendência vem ganhando força desde o ano passado, quando a produção foi anunciada, e agora chega ao auge com o lançamento.

Na decoração, a cor pode ser usada em variados tons e formas. "O rosa, com seus inúmeros derivados, seja claro e sutil, seja pink e esfuziante, caiu na graça de homens e mulheres. Virou uma cor curinga, que fica bem em diferentes situações e projetos", afirma a arquiteta Pati Cillo.

O rosa pode estar em detalhes, como almofadas e objetos de decoração, mas também em paredes, painéis, sofás e outras peças grandes. "É uma cor que está relacionada à alegria e ao alto-astral. Se usada num tom clarinho, traz calma e serenidade", diz a especialista.

Poltrona e mesa de centro rosa são destaque do espaço; o projeto é da Korman Arquitetos - João Paulo S. de Oliveira/Divulgação

No projeto da foto acima, do escritório Korman Arquitetos, o rosa se destaca no ambiente predominantemente cinza. Está presente na clássica poltrona e pufe Charles Eames e também na mesinha de centro, numa tonalidade um pouco mais escura.

Já na sala abaixo, da arquiteta Pati Cillo, a cor está em praticamente tudo: no sofá, na parede com pintura em degradê e no neon com a música "I Wanna Dance With Somebody", da cantora Whitney Houston.

A sala tem sofá com tecido rosa, parede em degradê e o neón 'I wanna dance with somebody'; o projeto é da arquiteta Pati Cillo - Mariana Orsi/Divulgação

Na galeria abaixo, veja mais ideias para incluir diferentes tons de rosa na decoração.