Circula na imprensa e nas redes sociais um trecho da fala do presidente da Câmara de Jucás (CE), vereador Eúde Lucas, que, em tom jocoso, comenta que, em seu tempo de criança, se "tirava autista era na chibata".

"Tem uma declaração que os artistas, os autores, sei lá... tá rondando. Eu digo 'eu acho que eu era autista', só que meu pai tirou o autista na peia. Naquele tempo tirava autista era na chibata. Eu era um menino meio traquina", disse o vereador pelo PDT.

Segundo a imprensa, Lucas se referia ao recente depoimento da atriz Letícia Sabatella, que revelou ter sido diagnosticada autista já adulta.

Na hora em que ouvi a fala do vereador, me veio à cabeça a imagem do meu filho com 2 anos recém-completados e uma suspeita de autismo no ar, correndo pelo apartamento sem parar, subindo e descendo do sofá, correndo pela sala da creche em círculos, correndo pelos parquinhos de Barcelona. Rindo das brincadeiras de jogá-lo para cima, de fazer cócegas, de se esconder.

Era -- e continua sendo -- uma criança traquinas.

Em vez de peia e chibata, ele recebeu carinho, acolhimento e acesso às terapias de que precisava -- e segue precisando. Em vez de peia e chibata, meu filho acorda todos os dias para treinar e conquistar as habilidades que ele ainda não tem e para integrar o mesmo mundo onde habita o vereador Lucas.

Peia e chibata não funcionavam na sua época e nem funcionam agora, vereador Lucas. Nem para crianças neurodivergentes, nem para crianças típicas, diga-se de passagem. Que tal pensarmos em políticas para garantir acolhimento e terapias para autistas no Brasil e, em especial, para os autistas de Jucás?

*Na manhã desta quarta-feira (20), o vereador postou nas suas redes sociais que "recorte fora de contexto se chama FAKE NEWS" e que imagens e contexto estavam no "Fecebook da Câmara" (não achei). Mas prometeu publicar, em breve, "todo o contexto" do que só posso imaginar ter sido a repercussão negativa dessa fala infeliz.