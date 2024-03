Revendo um episódio da segunda temporada da série "Atypical" (Atípico, disponível na Netflix), sobre o cotidiano de um adolescente autista americano e sua família, me deparei com um diálogo emocionante.

No episódio "As regras de sobrevivência de Ernest Shackleton", Sam, um adolescente que enfrenta a tensão da transição da escola para a universidade e o desafio de se relacionar com outros adolescentes, desaparece. Sai da escola e não vai ao trabalho. A família o encontra sentado na frente de um tanque cheio de pinguins, um de seus maiores focos de interesse (o chamado hiperfoco).

Sam e a mãe, Elza, personagens da série Atypical - Divulgação Netflix

A mãe de Sam, então, diz: "Quando você tinha cinco anos, eu fiz uma lista [...] de tudo o que eu torcia para você conquistar. Estava tentando controlar minhas expectativas". Elza entrega um papel dobrado ao filho, que lê a tal lista.

"Espero que ele tenha um amigo. Espero que ele consiga se comunicar claramente. Espero que ele possa sair de casa sozinho. Espero que ele vá bem na escola. Espero que ele encontre algo que ame fazer... Essas coisas são tão fáceis", minimiza Sam. "Não, elas não eram. Eram difíceis", rebate a mãe.

Elza continua, argumentando que o filho é forte e determinado e vai saber lidar com a situação.

Consultei meu oráculo de mulheres que compartilham da maternidade atípica sobre os desejos para o futuro de seus filhos e filhas.

A Carol disse que deseja "que a Eva consiga se comunicar bem -- verbalmente, como a maioria consegue, mas também emocionalmente, o que é uma habilidade difícil até para os neurotípicos". "Desejo que aqueles que tentem fazê-la se sentir inadequada não consigam ferir sua autoestima e que a beleza, alegria e fofura dela sejam os traços que a definam. E desejo, mais do que tudo, que ela seja independente para se proteger sozinha, sonhar sem limites e tomar suas próprias decisões pelo caminho (e, se possível, que quando seja adolescente não sinta que as que eu tomei por ela foram tão erradas assim)."

A Cláudia tem desejos parecidos com o de Elza. "Que meu filho consiga sair de casa sozinho, se comunicar claramente, fazer e manter um relacionamento (seja uma amizade ou uma relação romântica), contribuir para a sociedade com o seu trabalho e que se sinta amado."

"Eu só quero que, quando ele for adulto, ele diga 'obrigado, mãe, por não ter desistido', porque saberei que ele se tornou independente e feliz com suas escolhas", disse a Luciene.

A Mari quer ter a tranquilidade de morrer em paz.

A Malu tem, também, muitos desejos para o Francisco. "Desejo que a capacidade que ele tem tão intensa e genuína de afeto se materialize em amizade. Que sejamos capazes de encontrar outras pessoas que possam estar ao lado dele para ajudá-lo a gerir seu cotidiano no cuidado de si mesmo – se alimentar, tomar banho, etc. Gostaria de desejar independência, mas o horizonte que se desenha, e que pode ser bonito também, dificilmente será sem a participação de outras pessoas, e um dia não estarei mais aqui.

Desejo que as escolas saibam seu valor e insistam gentilmente para que ele siga aprendendo. Desejo que ele tenha uma rotina de atividades que façam com que ele se sinta capaz, como ele é, também na vida adulta. Desejo que o mundo dos neurotípicos se adapte para ele, e que ele não precise dar conta de toda adaptação nesse encontro de mundos."

E a Johanna deseja que o filho possa amar e ser amado todos os dias da vida dele.