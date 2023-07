Impacto de sonda da Nasa contra asteroide criou 'nuvem de rochas'

Paris, França | AFP

O impacto de uma sonda da Nasa contra um asteroide no ano passado, em um teste de defesa da Terra, enviou uma "nuvem de rochas" ao espaço, segundo imagens do Telescópio Espacial Hubble divulgadas nesta quinta-feira (20).

No dia 26 de setembro de 2022, a sonda da missão Dart se chocou contra o asteroide Dimorphos, que estava a cerca de 11 milhões de quilômetros da Terra no momento do impacto.

O teste, que foi bem-sucedido e desviou a trajetória do objeto, tinha como objetivo treinar a operação caso um asteroide possa ameaçar atingir a Terra eventualmente.

Registro feito em 19 de dezembro de 2022 pelo Hubble de 'nuvem de rochas' criada após missão da Nasa colidir contras asteroide Dimorphos - AFP/Space Telescope Science Institute/ESA/Nasa/ David Jewitt (UCLA)

Imagens do Hubble mostram que a colisão também liberou 37 rochas que variam entre 1 e mais de 7 metros de diâmetro. Elas estão se afastando lentamente do Dimorphos, a cerca de um quilômetro por hora, de acordo com o comunicado.

Essa velocidade permite que a missão Hera, da Agência Espacial Europeia, que deve inspecionar o asteroide em 2026, possa observar a nuvem de rochas.

De acordo com a Nasa, a foto conta, pela primeira vez, o que ocorre quando você atinge um asteroide e o que sai dele.

A dispersão da rocha indica que a missão Dart criou uma cratera de cerca de 50 metros de diâmetro no asteroide.

Os cientistas continuarão estudando a trajetória das rochas para entender em que direções elas foram ejetadas.