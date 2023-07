Senadores querem forçar a liberação de registros de óvnis e assuntos extraterrestres

Washington | The New York Times

O senador democrata Chuck Schumer, de Nova York, o líder da maioria, está propondo uma legislação para criar uma comissão com ampla autoridade para divulgar documentos do governo classificados como secretos sobre óvnis e assuntos extraterrestres, na tentativa de forçar o governo a compartilhar tudo o que sabe sobre fenômenos não identificados.

A medida oferece a possibilidade de refutar as teorias da conspiração que cercam as discussões sobre o tema e os temores de que o governo esteja escondendo informações críticas do público.

Imagem de vídeo mostra objeto não identificado avistado por caças perto de San Diego, em 2004 - Divulgação Departamento de Defesa dos EUA/The New York Times

A legislação, que Schumer apresentará como uma emenda ao projeto de lei anual de política de defesa, tem apoio bipartidário, incluindo o dos senadores republicanos Mike Rounds, da Dakota do Sul, e Marco Rubio, da Flórida, que defendeu a legislação que obrigou o governo a divulgar uma série de relatórios sobre fenômenos não identificados.

O apoio na Câmara dos Deputados também é provável. Na última quarta-feira (12), a Câmara incluiu uma medida mais restrita em sua versão do projeto de lei anual de defesa que pressionaria o Pentágono a liberar documentos sobre fenômenos aéreos não identificados.

Embora o governo tenha concordado em não chamar os avistamentos misteriosos de óvnis, vários órgãos e agências discordam sobre se devem se referir a fenômenos aéreos ou fenômenos anômalos.

A medida do Senado estabelece um prazo de 300 dias para que os órgãos do governo organizem seus registros sobre fenômenos não identificados e os encaminhem ao conselho revisor.

O presidente Joe Biden nomearia o conselho de revisão de nove pessoas, sujeito à aprovação do Senado. Membros da equipe do Senado dizem que a intenção é selecionar um grupo que pressionaria pela divulgação enquanto protege os métodos de coleta de informações confidenciais.

O interesse por óvnis sempre foi grande, mas cresceu ainda mais desde que foi divulgada uma série de vídeos mostrando fenômenos não identificados gravados por sensores militares e que aviadores navais descreveram fatos difíceis de explicar durante missões de treinamento.

Alguns dos vídeos divulgados pelo Pentágono foram explicados como ilusões de ótica ou drones, mas outros permanecem sem explicação e objeto de muita especulação. Sob pressão do Congresso, o Pentágono e as agências de inteligência reuniram centenas de relatos de fenômenos inexplicados.

Autoridades disseram que a maioria dos incidentes sem explicação são lixo aéreo, iniciativas de espionagem chinesa ou balões meteorológicos errantes. As autoridades americanas disseram repetidamente que nenhum dos vídeos ou outro material que coletaram parece ser evidência de visitação alienígena.

É difícil saber quantos documentos inéditos existem nos arquivos do governo. As agências de inteligência disseram repetidamente que já divulgaram o material que possuem. Seus escritórios de liberdade de informação são constantemente inundados por pedidos de material sobre óvnis, que recebem a resposta de que os arquivos já foram divulgados.

Ainda assim, trabalhos mais recentes, principalmente do Pentágono, não foram divulgados, e a reticência de algumas agências governamentais em apresentar registros frustrou legisladores democratas e republicanos, disseram membros da equipe de Schumer.

Por exemplo, várias forças-tarefas do Pentágono conduziram extensos estudos sobre vídeos feitos por aviadores navais e outros militares que permaneceram secretos. Alguns trabalhos sobre os vídeos foram divulgados, inclusive numa recente reunião da Nasa. Em alguns casos, as autoridades acreditam que a divulgação pode revelar a capacidade de óptica e sensores secretos. Mas nos casos em que nenhuma conclusão formal foi alcançada as autoridades relutam em compartilhar informações sobre suas deliberações ou teorias.

É a relutância em compartilhar tudo o que se sabe sobre os incidentes não totalmente compreendidos que alimenta especulações intermináveis nas redes sociais, em programas especiais de televisão e debates públicos.