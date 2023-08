Índia divulga imagens do polo sul da Lua após fracasso de missão russa

Bengaluru (Índia) | Reuters

A agência espacial da Índia divulgou nesta segunda-feira (21) imagens que sua espaçonave tirou do lado oculto da Lua enquanto se movimentava para uma tentativa de pouso no polo sul lunar, após o fracasso de um módulo de aterrissagem russo.

A espaçonave Chandrayaan-3, da Organização de Pesquisa Espacial Indiana (ISRO, na sigla em inglês), estava em uma disputa com a Rússia para ser a primeira a pousar no polo sul do satélite, uma região cujas crateras sombreadas contêm gelo. Acredita-se que o recurso poderia suportar um futuro assentamento lunar.

Área do lado distante da Lua capturada pela Câmera de Detecção e Evitação de Perigos do Módulo de Pouso (LHDAC) a bordo da espaçonave indiana Chandrayaan-3 - @isro no Twitter

Quando a notícia do fracasso da missão russa Luna-25 foi divulgada no domingo (20), a ISRO disse que Chandrayaan-3 estava a caminho de pousar. A previsão é que isso ocorra na próxima quarta (23).

A missão —Chandrayaan que significa "veículo lunar" em hindi e sânscrito— é a segunda tentativa do país de pousar no polo sul da Lua. Em 2019, a Chandrayaan-2 implantou com sucesso um orbitador, mas seu módulo de pouso caiu.

As imagens divulgadas nesta segunda-feira mostraram crateras na superfície da Lua capturadas por uma câmera projetada para ajudar a encontrar um local de pouso seguro para a espaçonave.

A missão lunar da Índia decolou em 14 de julho, e o módulo de alunissagem do Chandrayaan-3 se separou do propulsor na semana passada.

"Se a Chandrayaan-3 for bem-sucedida, aumentará a reputação da agência espacial indiana em todo o mundo. Isso mostrará que a Índia está se tornando um player-chave na exploração espacial", disse Manish Purohit, ex-cientista da ISRO.

A missão também poderá aumentar a reputação da Índia de engenharia espacial com custos competitivos. O Chandrayaan-3 foi lançado com um orçamento de cerca de 6,15 bilhões de rúpias (US$ 74 milhões).

Uma missão bem-sucedida tornará a Índia apenas o quarto país a pousar com sucesso na Lua, depois da antiga União Soviética, Estados Unidos e China.