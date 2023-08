SpaceX envia sua sétima missão à Estação Espacial Internacional

Washington | AFP

Quatro astronautas decolaram na madrugada deste sábado (26), do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, rumo à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). Essa é a sétima missão regular de rotação de tripulações operada pela SpaceX, de Elon Musk, para a Nasa.

O foguete Falcon 9 leva a cápsula Dragon, que deve se acoplar à ISS após um viagem de aproximadamente um dia. A tripulação é formada por quatro pessoas, que passarão seis meses na estação para conduzir experimentos científicos.

A missão Crew-7 é comandada pela americana Jasmin Moghbeli, 40, que faz sua primeira viagem ao espaço.

Astronautas são lançados para a Estação Espacial Internacional na madrugada deste sábado, 26 de agosto. - Steve Nesius/REUTERS

"O que mais anseio é observar o nosso planeta de cima", disse a astronauta, formada pelo MIT e nascida no Irã, em uma entrevista coletiva no mês passado. "Todas as pessoas com as quais falei e que já voaram disseram que era uma vista que mudou suas vidas."

Andreas Mogensen e Satoshi Furukawa, respectivamente das agências europeia (ESA) e japonesa (Jaxa), já estiveram na ISS antes, ainda que a primeira vez tenha durado apenas dez dias.

Já para o quarto integrante da missão, o russo Konstantin Borisov, a ideia ao espaço também é inédita.

Apesar do aumento das tensões diplomáticas entre Washington e Moscou desde o início da guerra na Ucrânia, a colaboração entre as agências americana e russa continua na ISS, uma das poucas áreas de cooperação ainda em curso entre os dois países.

O programa bilateral de troca de passageiros de foguetes também foi mantido: outros dois russos já viajaram com a SpaceX nas missões Crew-5 e Crew-6.

Recentemente, americanos também voaram em naves espaciais Soyuz, e a próxima missão russa com um americano está prevista para setembro.

A tripulação da missão Crew-7 se unirá aos sete passageiros que já se encontram a bordo da ISS, que tem estado habitada permanentemente há mais de 20 anos.

Após alguns dias de revezamento com a tripulação da Crew-6 (dois americanos, um russo e um emiradense), os integrantes desta última missão voltarão à Terra a bordo de outra cápsula SpaceX.

Esta é a sétima missão regular à ISS realizada pela SpaceX a pedido da Nasa, sem contar uma missão de teste da qual também participaram dois astronautas.

A Nasa também assinou um contrato com a Boeing para o desenvolvimento de um segundo meio de transporte americano à ISS.

Esse programa sofreu inúmeros atrasos e seu primeiro voo de teste tripulado está programado para depois de março de 2024.