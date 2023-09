Missão cumprida, Índia põe sonda para 'dormir' na Lua

Nova Déli | Reuters

A Índia desligou seu veículo de exploração lunar, a primeira nave a alcançar o polo sul da Lua, depois de completar sua missão de duas semanas realizando experimentos no local, disse a agência espacial do país.

A sonda Pragyan da espaçonave Chandrayaan-3 foi "colocado no modo dormir", mas com as baterias carregadas e o receptor ligado, disse a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) em um post na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, na noite de sábado (2).

O rover da Chandrayaan-3 em um de seus passeios exploratórios no solo do polo sul lunar - ISRO - 25.ago.23/AFP

"Esperando um despertar bem-sucedido para a próxima tarefa!", disse a ISRO. "Caso contrário, ele permanecerá lá como embaixador lunar da Índia, para sempre."

Ao pousar na Lua, a Índia juntou-se aos Estados Unidos, à China e à antiga União Soviética e foi além desses países ao alcançar o acidentado polo sul, logo depois que o Luna-25 da Rússia caiu em uma tentativa semelhante.

A alunissagem suave e clássica do Chandrayaan-3 após uma tentativa fracassada em 2019 gerou entusiasmo generalizado no país mais populoso do mundo.

A mídia descreveu o desembarque como o maior feito científico da Índia. A Pragyan viajou mais de 100 metros (330 pés) e confirmou a presença de enxofre, ferro, oxigênio e outros elementos na Lua, disse a ISRO.