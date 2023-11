Folhinha e jornalista Marcella Franco recebem Prêmio Hors-Concours do Impa

São Paulo

O Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) anunciou nesta quinta (9) o resultado da sexta edição de sua premiação de jornalismo.

Folhinha e Marcella Franco, que também é responsável pelo Folhateen, receberam o Prêmio Hors-Concours, que, de acordo com o instituto, representa um reconhecimento à parceria que contribui significativamente para a divulgação da matemática.

Em abril, a Folhinha passou a publicar desafios de lógica e matemática. A iniciativa ocorre com o apoio do instituto, responsável por elaborar os passatempos.

Desafio de Lógica da Folhinha - Impa (Instituto de Matemática Aplicada)

Também houve duas menções honrosas a dois textos publicados no jornal.

Um deles refere-se ao texto "Desistência atinge 7 em cada 10 alunos de formação de professores em exatas", de Paulo Saldaña, publicado em maio deste ano. Parte da série Missão Professor, a reportagem abordou os desafios para formação de docentes na área de exatas no país.

A outra menção é para a entrevista "'Talento é uniformemente distribuído entre gêneros', diz 2ª mulher a receber Medalha Fields", assinada por Gabriel Alves. No texto, publicado em junho deste ano, a ucraniana Maryna Viazovska ressaltou a importância de famílias apoiarem garotas que se interessem por matemática e ciências.

Na categoria matemática, o primeiro lugar ficou com a reportagem "O primado dos primos", de Bruno Vaiano, publicada na Superinteressante. Na categoria divulgação científica, o prêmio principal ficou com o texto "A volta do Ubirajara", de Bernardo Esteves.

O júri do 6º Prêmio Impa de Jornalismo foi formado pelo colunista da Folha e diretor-geral do Impa, Marcelo Viana, pela presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader, e pelos jornalistas Sabine Righetti, pesquisadora do Labjor-Unicamp e fundadora da Agência Bori, e Raphael Gomide, coordenador da assessoria de imprensa do IMPA.