Nasa treinará astronauta indiano para viagem à Estação Espacial Internacional

Bangalore (Índia) | Reuters

A Nasa treinará um astronauta indiano para uma viagem à Estação Espacial Internacional (ISS) já no ano que vem, disse o administrador da Nasa, Bill Nelson, nesta quarta-feira (29), com o aprofundamento dos laços espaciais entre a Índia e os Estados Unidos.

"Há uma oportunidade de compartilhar ciência", disse Nelson, durante evento em Bangalore, onde deverá inspecionar o satélite Nisar nesta quinta-feira (30).

Lançamento de missão tribulada, no Cazaquistão, rumo à ISS em setembro deste ano - Maxim Shemetov - 15.set.23/Reuters

O Nasa-ISRO SAR (Nisar) é um sistema observatório de órbita baixa da Terra desenvolvido em conjunto pela Nasa e pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO, na sigla em inglês). Aproximadamente do tamanho de um SUV, o satélite está previsto para ser lançado da Índia no primeiro trimestre do próximo ano, com previsão inicial para janeiro.

O Nisar mapeará todo o planeta uma vez a cada 12 dias, fornecendo dados para a compreensão das mudanças nos ecossistemas, massa de gelo, biomassa vegetal, aumento do nível do mar, águas subterrâneas e riscos naturais, incluindo terremotos, tsunamis, vulcões e deslizamentos de terra.

A Índia pretende aumentar em cinco vezes a sua participação no mercado global de lançamento de satélites na próxima década e concordou em aderir aos Acordos Artemis, da Nasa, em junho deste ano.

Os acordos têm o objetivo de esclarecer e modernizar os princípios do Tratado do Espaço Sideral de 1967, amplamente ratificado, apelando à transparência científica e estabelecendo regras de coordenação para evitar interferências prejudiciais no espaço e na Lua.

A Índia venceu em agosto uma corrida para alcançar o polo sul da Lua contra a Rússia, depois que o módulo de pouso Luna-25 sofreu um acidente enquanto estava em órbita.