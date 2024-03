São Carlos (SP)

O segundo vídeo da série A Culpa é da Ciência, produzida por uma parceria entre a Folha e a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, mostra como a tentativa de descobrir como uma única célula dá origem à complexidade do organismo dos seres humanos e dos outros animais levou a descobertas com potencial para revolucionar a medicina. Trata-se da história dos estudos sobre as células-tronco, as mais versáteis do nosso corpo.

As especulações sobre a existência desse tipo celular começaram ainda no século 19, quando os cientistas costumavam pensar no tema do ponto de vista evolutivo. Isso porque a ideia é que os seres vivos atuais teriam surgido a partir de ancestrais unicelulares (esse ainda é o consenso entre os cientistas de hoje).

Série A Culpa é da Ciência Episódios são publicados neste mês de março Dia 13: Como antibióticos revolucionaram o tratamento de infecções Dia 20: Como cientistas descobriram as células-tronco, que podem revolucionar a medicina Dia 27: Como cientistas descobriram técnicas de edição do genoma

Surgiu então a ideia de que esse processo evolutivo poderia ser recapitulado durante o desenvolvimento dos embriões. Ao mesmo tempo, os cientistas estavam tentando entender a variedade de tipos de células presentes em órgãos como o sangue. A junção dessas ideias e de décadas de experimentos culminaram na descoberta de que algumas células do início da fase embrionária eram capazes de dar origem a todos os diferentes tecidos do corpo, das células cerebrais às do coração.

Hoje, a grande meta dos pesquisadores é descobrir como controlar esse processo para produzir tecidos e órgãos sob medida para transplantes, sem riscos de rejeição.