Na carona de 'Oppenheimer', documentos sobre a bomba atômica vão a leilão

Boston | AFP

Impulsionados à fama pelo sucesso do filme "Oppenheimer", artigos relacionados à criação da bomba atômica pelo físico Julius Robert Oppenheimer (1904-1967) irão a leilão nos Estados Unidos.

O filme de Christopher Nolan, que arrecadou US$ 1 bilhão nas bilheterias, é o favorito para ganhar o Oscar em diferentes categorias neste domingo (10).

A obra recebeu 13 indicações, incluindo melhor filme, melhor ator e melhor diretor.

Entre os artigos que serão leiloados em Boston está um relatório sobre o nascimento da bomba atômica que os Estados Unidos posteriormente lançaram sobre o Japão no final da Segunda Guerra Mundial.

O físico americano Julius Robert Oppenheimer (1904-1967) durante uma reunião, em 1949 - NYT

O documento narra o Projeto Manhattan, que foi gerenciado em segredo em Los Alamos, uma cidade construída em torno de um laboratório criado do zero no Novo México por sugestão do físico, que foi seduzido por essa paisagem desde que era criança.

Chamado de Relatório Smyth, o documento foi publicado pela primeira vez na imprensa em 12 de agosto de 1945, dias após os ataques americanos a Hiroshima e Nagasaki.

"O relatório oferece uma visão abrangente da jornada científica e administrativa que levou à criação de uma das armas mais formidáveis da humanidade", disse a Casa de Leilões RR de Boston.

"Entre seus signatários mais notáveis estão Enrico Fermi, famoso por criar o primeiro reator nuclear do mundo; J. Robert Oppenheimer, o físico visionário que liderou o Laboratório de Los Alamos; Ernest Lawrence, ganhador do Prêmio Nobel e pioneiro do ciclotron; James Chadwick, descobridor do nêutron; e Harold Urey, ganhador do Prêmio Nobel e especialista em separação de isótopos".

A oferta atual supera os US$ 35 mil (R$ 174 mil) e o leilão terminará na próxima quarta-feira (13).

Também foi leiloada uma carta datilografada por Oppenheimer na qual ele denuncia sua invenção como "uma arma para agressores".

"Os elementos de surpresa e terror são tão intrínsecos a ela quanto os núcleos fissionáveis", escreveu o cientista na carta, que assinou como "Opie" e enviou a um jornalista que escrevia sobre o arsenal nuclear da União Soviética.

Bobby Livingston, vice-presidente executivo da RR Auction, disse que é "uma carta de conteúdo verdadeiramente notável em que Oppenheimer demonstra uma capacidade de previsão extraordinária para o uso futuro da bomba atômica".

As principais ofertas por esse artigo atualmente superam os US$ 4.000 (R$ 20 mil).