Não há nenhuma evidência de que extraterrestres visitaram a Terra, diz Pentágono

The New York Times

Na década de 1960, voos de teste secretos de aviões espiões avançados do governo resultaram em avistamentos de OVNIs. Mais recentemente, drones governamentais e comerciais, novos tipos de satélites e balões meteorológicos errantes levaram a um renascimento em observações incomuns.

Mas, de acordo com um novo relatório, nenhum desses avistamentos era de espaçonaves alienígenas.

O novo relatório do Pentágono, mandatado pelo Congresso, não encontrou evidências de que o governo estava ocultando conhecimento de tecnologia extraterrestre e disse que não havia evidências de que quaisquer avistamentos de OVNIs representassem visitação alienígena à Terra.

O então Diretor Adjunto de Inteligência Naval dos EUA, Scott Bray, aponta para um vídeo de um "sobrevoo" enquanto testemunha perante uma audiência do Subcomitê de Contra-terrorismo, Contra-inteligência e Contra-proliferação da Câmara de Inteligência sobre "Fenômenos Aéreos Não Identificados", na primeira audiência congressual aberta sobre OVNIs em mais de meio século, no Capitólio em Washington - Joey Roulette - 17.mai.2022/Reuters

O documento de 63 páginas é a refutação mais abrangente que o Pentágono emitiu nos últimos anos para rebater alegações de que possui informações sobre visitas ou tecnologia extraterrestre. Mas, em meio à desconfiança generalizada do governo, o relatório provavelmente não acalmará uma crescente obsessão com alienígenas.

Patrick Ryder, porta-voz do Departamento de Defesa, disse que o Pentágono abordou o relatório com a mente aberta e sem preconceitos, mas simplesmente não encontrou evidências para respaldar alegações de programas secretos, tecnologia alienígena oculta ou qualquer outra coisa extraterrestre.

"Todos os esforços investigativos, em todos os níveis de classificação, concluíram que a maioria dos avistamentos eram objetos e fenômenos comuns e resultado de identificação errônea", disse Ryder em um comunicado.

Embora muitos relatos do que o governo agora chama de Fenômenos Anômalos Não Identificados permaneçam sem solução, o novo documento afirma claramente que não há nada a ser visto. O Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios do Pentágono, ou AARO, concluiu que se dados de melhor qualidade estivessem disponíveis, "a maioria desses casos também poderia ser identificada e resolvida como objetos ou fenômenos comuns".

Devido a essa falta de dados, os oficiais do Pentágono no passado frequentemente relutaram em falar claramente sobre vários incidentes, dizendo que não possuem informações para chegar a uma conclusão. Mas, na ausência de conclusões, teorias da conspiração floresceram, mesmo quando cientistas e investigadores independentes argumentaram que ilusões ópticas, fenômenos meteorológicos, balões científicos ou drones eram causas razoáveis para quase todos os incidentes inexplicados.

O relatório também desafia os relatos de denunciantes e ex-funcionários do governo que afirmaram que os Estados Unidos estão escondendo evidências de alienígenas ou material extraterrestre do público.

Ao longo do tempo, o Pentágono tentou refutar tais alegações. Oficiais testemunharam perante o Congresso que o governo não possui materiais extraterrestres —muito menos uma espaçonave— em sua posse. O Pentágono e a Nasa usaram trigonometria básica para mostrar por que vídeos militares divulgados não mostram nada extraordinário ou alienígena.

O relatório não será a última palavra. O Congresso mandou um segundo relatório pelo Pentágono e aprovou uma medida no ano passado ordenando que os Arquivos Nacionais desclassifiquem mais registros. A Nasa e as agências de inteligência dos EUA estão buscando maneiras de coletar dados mais abrangentes sobre avistamentos inexplicados.

Mas nenhum desses esforços provavelmente se desviará das amplas conclusões declaradas na sexta-feira (8).

O progresso em desmascarar desinformação sobre OVNIs tem sido prejudicado por várias mudanças na força-tarefa que investiga o assunto. O Congresso encarregou o AARO de uma revisão histórica das evidências.

O escritório não encontrou "nenhuma evidência empírica" de que os avistamentos relatados representam "tecnologia extraterrestre" ou qualquer programa classificado que não tenha sido relatado ao Congresso, conclui o relatório.

No entanto, o público provavelmente não será convencido. Muitas pessoas rejeitam as alegações do governo de que nada interessante está acontecendo nos vídeos do Pentágono que parecem mostrar objetos estranhos, citando relatos de pilotos da Marinha que observaram objetos cujos movimentos não podem ser facilmente explicados.

O novo relatório observa que no passado, especialmente na década de 1950, havia interesse em OVNIs, mas hoje, a atenção aos avistamentos inexplicados é maior do que nunca.

O Pentágono, pisando suavemente e escrevendo com linguagem precisa, conclui que a diminuição da confiança pública no governo e a rapidez com que a desinformação agora se espalha tornaram mais difícil refutar alegações de visitas extraterrestres.

Citando uma pesquisa da Gallup de 2021, o Pentágono disse que a exposição ao tópico por meio da mídia tradicional e social aumentou o número de americanos que acreditam que os avistamentos de OVNIs têm origens extraterrestres.

"Além de fraudes e falsificações, a desinformação e a informação errada são mais prevalentes e mais fáceis de disseminar agora do que nunca, especialmente com as ferramentas avançadas de foto, vídeo e imagens geradas por computador de hoje", constatou o relatório. "Os algoritmos de busca na internet e de recomendação de conteúdo servem para reforçar as pré-concepções e os vieses de confirmação dos indivíduos tanto quanto para ajudar a educar e informar."

O relatório observa que nos anos 1950, muitos relatos de OVNIs foram impulsionados por avistamentos públicos ou programas governamentais classificados. O relatório lista programas governamentais, incluindo o Projeto Manhattan e o desenvolvimento secreto do drone stealth da Força Aérea, o RQ-170, que podem ter contribuído para o aumento dos relatos de objetos ou fenômenos não identificados.

Há ex-funcionários do governo que acreditam firmemente que os Estados Unidos têm informações sobre alienígenas ou ouviram relatos sobre programas secretos para estudar tecnologia extraterrestre. Esses ex-funcionários foram testemunhas-chave em audiências no Congresso.

Como parte da investigação, o Pentágono entrevistou pessoas que afirmaram ao Congresso ter conhecimento direto sobre um acobertamento governamental e outras que teriam informações corroborativas.

Uma visão geral de seus relatos deixa claro que a maioria dos relatos de tecnologia alienígena são, na melhor das hipóteses, de segunda mão. E nenhum dos relatos de primeira mão foi corroborado por outras testemunhas.

No entanto, o Pentágono investigou as alegações e, até o momento, não encontrou nada para apoiá-las. Em contraste, coletou refutações registradas de outras testemunhas. O relatório disse que o escritório continuaria a investigar e relatar mais alegações em um segundo volume.

O Pentágono também investigou programas governamentais classificados e sensíveis que denunciantes sugeriram estarem envolvidos na análise de naves espaciais alienígenas capturadas.

O Pentágono concluiu que, embora "muitos desses programas representem programas autênticos, atuais e antigos, sensíveis à segurança nacional", nenhum deles estava envolvido na captura ou engenharia reversa de tecnologia extraterrestre.