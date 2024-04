Eclipse solar total do próximo dia 8 pode será visto só dos EUA, México e Canadá

The New York Times

Na próxima segunda-feira (8), a América do Norte vai vivenciar seu segundo eclipse solar total em sete anos. A Lua vai deslizar sobre a superfície do nosso Sol, lançando uma sombra sobre uma extensão da Terra abaixo. Ao longo desse caminho, em alguns pontos do mundo ficarão escuro como a noite —o que não é o caso do Brasil.

Os observadores do céu no México serão os primeiros a ver o eclipse no continente. A partir daí, o espetáculo seguirá para o norte, chegando aos Estados Unidos por meio do Texas, e depois seguindo para nordeste até atingir a costa do Canadá.

Por que os eclipses acontecem é simples: a Lua fica entre nós e o Sol. Mas eles também são complicados. Então, se você esqueceu todos os seus fatos, estamos aqui para explicar para você.

O que é um eclipse solar total?

Um eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, ocultando a superfície solar da nossa visão.

Em termos cósmicos, é incomum que isso aconteça: a Lua é cerca de 400 vezes menor que o Sol, mas está cerca de 400 vezes mais próxima de nós. Isso significa que, quando esses dois corpos celestes estão alinhados, eles parecem ter o mesmo tamanho no céu.

Quais são os outros tipos de eclipses que existem?

Eclipses solares anulares ocorrem quando a Lua está mais distante da Terra e parece muito pequena para cobrir completamente a superfície do Sol. Em vez disso, a parte externa do disco solar permanece descoberta —um "anel de fogo" no céu.

Eclipses solares parciais acontecem quando a Terra, a Lua e o Sol estão imperfeitamente alinhados. A Lua apenas obscurece uma parte do Sol. Haverá dois desses em 2025.

A Terra também pode se posicionar entre a Lua e o Sol, criando um eclipse lunar. Isso pode ser observado uma ou duas vezes por ano.

Quão escuro ficará durante o eclipse?

Em qualquer lugar ao longo do caminho do eclipse, o evento durará cerca de duas horas ou mais.

O evento começará com um eclipse solar parcial, à medida que a Lua dá uma pequena mordida na borda do Sol, e então consome mais e mais de sua superfície. De acordo com a Nasa, isso pode durar de 70 a 80 minutos.

A fase do eclipse em que a Lua bloqueia completamente a superfície do Sol é chamada de totalidade. Este é o único momento em que o evento pode ser visto a olho nu.

O comprimento da totalidade varia de acordo com a localização. Alguns lugares experimentarão essa fase por mais de quatro minutos; outros, por apenas um ou dois minutos.

Durante a totalidade, o céu ficará escuro como a noite, e a temperatura cairá. Fios brancos e delicados de luz da atmosfera externa do Sol, ou coroa, de repente serão visíveis. Sortudos espectadores podem até avistar um círculo fino avermelhado ao redor da borda da Lua. Isso é a cromosfera, uma camada atmosférica abaixo da coroa do Sol. Sua cor vem da presença de hidrogênio em toda a camada.

Após a totalidade, o Sol lentamente aparecerá novamente por trás da Lua —outro eclipse parcial que durará o mesmo tempo que o primeiro. A Lua se afastará até que o Sol volte ao brilho normal.

Como posso assistir ao eclipse solar com segurança?

Em geral, evite olhar diretamente para o Sol sem equipamento especial para proteger seus olhos. Opções baratas para assistir ao eclipse incluem visores solares de papel e óculos.

Segundo a Nasa não é seguro olhar para o Sol através de qualquer dispositivo óptico ao usar óculos ou visores de papel. Para assistir ao eclipse por meio de câmeras, binóculos ou telescópios, compre um filtro solar especial.

A única vez que você pode ver um eclipse solar a olho nu é durante os momentos de totalidade. Assim que a Lua começar a revelar a superfície do Sol novamente, volte a assistir ao evento por meio de equipamento de proteção para evitar lesões.

Onde estão os melhores lugares para assistir ao eclipse?

O eclipse total varrerá grandes partes do México, dos Estados Unidos e do leste do Canadá.

Qual será a duração do eclipse?

A duração da totalidade depende de quão longe um determinado local na Terra está da Lua. Lugares com a totalidade mais longa estão mais próximos da Lua e mais distantes do Sol. A velocidade da sombra lunar é mais lenta sobre os locais com a totalidade mais longa.

O período mais longo de totalidade ocorrerá sobre Durango, um estado no México, por um total de 4 minutos e 29 segundos. Ao longo da linha central, a localização da totalidade mais curta em terra está na costa leste de Newfoundland e Labrador, no Canadá, por cerca de 2 minutos e 54 segundos. Mas a totalidade é ainda mais curta ao longo das bordas do caminho do eclipse total; em alguns lugares, dura menos de 1 minuto.

Quão rápido o eclipse se move?

Os eclipses solares podem parecer acontecer lentamente, mas a sombra da Lua está correndo pela superfície da Terra. As velocidades exatas variam de acordo com a localização. Calculadoras de eclipse estimam que a sombra se moverá a cerca de 2.500 km por hora através do México e mais de 4.800 km por hora até sair dos Estados Unidos. O eclipse atingirá velocidades superiores a 9.600 km por hora sobre o oceano Atlântico.

Outros planetas têm eclipses solares?

Sim, qualquer planeta em nosso Sistema Solar com uma Lua pode experimentar um eclipse solar.

As luas em outros planetas, no entanto, parecem ser menores ou maiores que o Sol no céu. Apenas a Terra tem uma Lua do tamanho certo e a uma distância certa para produzir os efeitos únicos da totalidade.

Quando será o próximo eclipse solar total?

Se estiver disposto a viajar, o próximo eclipse solar total será em 12 de agosto de 2026. Pessoas em partes da Groenlândia, Islândia, Portugal e Espanha poderão presenciar o evento.